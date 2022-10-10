Угроза новых ударов существует: Кличко рассказал, какая ситуация сейчас в Киеве

В течение дня 10 октября Россия нанесла ракетные удары по нескольким районам Киева. Мэр столицы отметил, что угроза новых ударов существует до сих пор.

В Киеве уже известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. 42 пострадавших находятся в больнице. Об этом Виталий Кличко рассказал в новом видеообращении.

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Возможны новые ракетные удары по столице

В Киеве с утра и в течение дня – попадание в нескольких районах. В частности, в центре города. Также бешеный агрессор ударил по нескольким объектам критической инфраструктуры столицы,

– сказал мэр.

Виталий Кличко отметил, что угроза новых ударов продолжается. Он призвал людей прятаться в укрытие во время воздушной тревоги.

"Прошу всех не пренебрегать безопасностью и сигналами воздушной тревоги. Во время тревоги находитесь в укрытиях. Мы работаем. Делаем все для жизнеобеспечения города. Спасибо всем киевлянам за понимание и выдержку!" – отметил Виталий Кличко.

Что известно об обстреле Киева 10 октября

10 октября Россия атаковала многие города Украины, в том числе и Киев. Местные жители слышали взрывы во многих районах столицы. Впоследствии Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Шевченковском и Соломенском районах.

Захватчики попали в парк Шевченко. Российская ракета приземлилась в детскую площадку. Также оккупанты пытались разрушить стеклянный мост, но им это не удалось.

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