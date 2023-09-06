Это место – людное с самого утра до вечера, – Донецкая ОВА об обстреле Константиновки

Днем 6 сентября Россия нанесла удар по Константиновке на Донетчине. Вражеская ракета попала прямо в Центральный рынок, где всегда много людей.

В эфире телемарафона спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко рассказала, что последствия удара по Константиновке "более или менее" ликвидированы. По ее словам, на месте все еще работают спасатели, но завалы уже разобрали.

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На месте удара всегда людно

Игнатченко сообщила о 16 погибших и 34 раненых. В то же время информация может уточняться, ведь люди, получившие незначительные ранения, обращаются за помощью позже.

По словам спикера Донецкой ОВА, на месте, куда попала Россия, всегда много людей.

Очень людное место в течение всего дня. Рядом административные здания. Это удар прямо в сам центр,

– сказала она.

По словам Игнатченко, пятиэтажка, расположенная рядом с рынком, повреждена, но не разрушена. До сих пор неизвестно, из какого оружия Россия произвела обстрел. Об этом сообщат впоследствии. На месте работают специалисты.

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