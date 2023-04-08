Годовщина ракетного удара по Краматорску: на всех вокзалах объявили минуту молчания

Ровно год назад, 8 апреля 2022 года, оккупанты совершили теракт на вокзале в Краматорске. Российская армия попала ракетой в место, где находилось много людей, которые пытались эвакуироваться.

По данным полиции, в результате попадания погиб 61 человек. Среди них было семь детей.

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"Поезд на Гаагу уже заждался своих пассажиров"

Чтобы почтить память погибших во время теракта в Краматорске, на всех вокзалах Украины была объявлена минута молчания.

В Краматорске почтили память погибших: смотрите видео

Известно, что по этому преступлению СБУ открыла уголовное производство.

Неотвратимое наказание найдет всех виновных в этом ударе без исключения. Поезд на Гаагу уже заждался своих пассажиров,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце рассказывают, что после атаки Краматорский вокзал был временно закрыт из-за повреждений. Однако благодаря усилиям наших воинов через шесть месяцев движение поездов в Краматорск было возобновлено.

Эти рейсы стали настолько важными, что железная дорога назначила еще один поезд из Львова в Краматорск, который стартует как раз 8 апреля.

Обстрел вокзала в Краматорске: что известно