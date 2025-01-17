"Нас вынесло волной из кабинета": очевидцы об атаке России на Кривой Рог

Российские войска днем, 17 января, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. Очевидцы рассказали о первых минутах после атаки, момент удара и героическую эвакуацию пострадавших.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Днепр". Очевидцы сообщают, что сначала раздался взрыв от первого удара, а через короткое время прилетела вторая ракета.

Читайте также Удар баллистикой по Кривому Рогу: количество жертв и пострадавших возросло

Очевидцы происшествия рассказали, как это произошло

Местная жительница Валентина, которая работает вблизи места, где упала баллистическая ракета, вспомнила моменты.

Ракета ударила по центру учебного корпуса, нас вынесло волной из кабинета, вытаскивали через окно,

– рассказывает женщина.

По ее словам, после взрыва ей вместе с коллегами удалось выбраться из помещения, и на них не упало ничего, но в воздухе было сильное удушье от пыли.

Ракетная атака на Кривой Рог / фото ГСЧС Днепропетровщины

Другой очевидец – волонтер ОО "Украинское братство" Виктор – был на месте, когда произошла первая атака.

Мы рядом были, когда первая ракета прилетела. Начали оказывать помощь, когда прилетела вторая, которая попала в жилой дом. У нас там есть уже погибшие. Три человека у подъезда были и один человек находился в машине,

– рассказал он.

Виктор вместе с неравнодушными местными жителями оказал помощь пострадавшим. В частности, одну женщину удалось эвакуировать из-под завалов и передать врачам.

Напомним, 17 января российская армия нанесла удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали жилые дома и учебное заведение, есть погибшие и раненые. В понедельник, 20 января, в городе объявлен день траура.