Оккупанты ударили по Кривому Рогу ракетами: есть раненые и значительные разрушения
Источник:Александр Вилкул
Россияне вечером 6 декабря атаковали Кривой Рог. По объекту промышленной инфраструктуры ударили баллистическими ракетами.
Такие ракеты подлетают в считанные минуты, поэтому это усложняет работу ПВО. Об этом рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он напомнил, что взрыв в городе был слышен в 18:00.
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Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно баллистические ракеты, время подлета которых считаны минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО,
– рассказал Вилкул.
Есть раненый и разрушение
В результате удара ранения получил мужчина 1984 года рождения. Его забрали в больницу.
Кроме того, Вилкул рассказал, что разрушения – значительны. Он вернулся с места удара, где организовывали работу по ликвидации последствий атаки. Чиновник заверил, что задействовали и работают все необходимые службы.
Предыдущий удар по Кривому Рогу
- Накануне 5 декабря россияне также ударили тремя ракетами по Кривому Рогу.
- В результате удара один человек погиб. Погибшему был 41 год. Он работал на промышленном предприятии, куда и прилетели ракеты.
- Троих пострадавших доставили в местную больницу.
Массированная ракетная атака россиян: что известно
- 5 декабря россияне совершили уже восьмую массированную ракетную атаку по украинским городам. Она проходила 3 волнами. Попали в важные объекты инфраструктуры. В частности, в Одесской области.
- В Запорожской области оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы раздавались в поселке Новософиевка. Несколько частных домов были разрушены, 2 человека погибли, еще 2 – ранены.
- В общей сложности Россия выпустила 70 ракет по Украине, но силы ПВО сбили 60. Оккупанты запустили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылата типа "Калибр", 3 крылата Х-22, 6 управляемых авиационных ракет Х-59 и 1 - Х-31П.
- Общая стоимость такой атаки составляет примерно 400-500 миллионов долларов.
- Более того, во время атаки одна ракея снова перелетела границу и упала на территории Молдовы, возле города Бричаны. Также из-за обстрела в Молдове были проблемы с электроснабжением.