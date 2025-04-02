Ракетный удар по Кривому Рогу: погибли люди, есть раненые

Российские войска нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу днем 2 апреля. В результате вражеской атаки есть жертвы и пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

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Что известно о жертвах и пострадавших в результате удара

Российские войска ударили по Кривому Рогу баллистикой днем 2 апреля. Известно, что враг ударил по одному из местных предприятий. К сожалению, в результате вражеской атаки есть жертвы и раненые.

Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый,

– сообщил Лысак.

Также в результате атаки возник пожар, пока выясняются все детали.

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Впоследствии Лысак добавил, что количество пострадавших, по предварительной информации, возросло до трех человек. Сейчас им всем оказывают медицинскую помощь, медики оценивают их состояние как средней тяжести.