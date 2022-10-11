Во Львове почти полностью возобновили электроснабжение: какая ситуация с водой

Российские оккупанты 10 октября нанесли массированный удар по Львову. В результате в городе исчез свет, однако его уже почти полностью восстановили.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. По его словам, водоснабжение также практически возобновлено.

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На Львовщине уже почти везде снова есть свет

Тимошенко отметил, что во Львове по состоянию на 22:21:

электроснабжение подключили на 95%,

водоснабжение было восстановлено на 70%.

В свою очередь, в области электроснабжения возобновили на 90%. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что во Львове без питания остаются отдельные дома – там работают аварийные службы.

Благодарю специалистов Львовоблэнерго и Укрэнерго за оперативность. Из-за утренних ракетных ударов в области без питания были 1040 населенных пунктов,

– добавил глава Львовщины.

Козицкий отметил, что для того, чтобы помочь энергетической системе пройти это испытание, нужно максимально снизить потребление электроэнергии в период с 17:00 по 22:00.

"Чтобы иметь постоянный доступ к информации – приобретите радиоприемник на батарейках. Единство и мудрость – наше главное оружие против оккупантов. Берегите себя. Не игнорируйте сообщения об угрозе", – отметил глава ОВА.

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