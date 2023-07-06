Под завалами остаются люди: количество жертв атаки на Львов возросло до 4 человек

Львов попал под ракетные обстрелы в ночь на 6 июля. Враги попали в объект критической инфраструктуры. Также разрушениям подвергся жилой дом. Погибли по меньшей мере 4 человека, еще 9 пострадали.

Люди оказались под завалами

Ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал о 3 погибших и 8 раненых. Однако он отмечал, что количество жертв, к сожалению, может расти, ведь разбор завалов продолжается.

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По данным министра внутренних дел Игоря Клименко, по состоянию на 9 часов утра:

4 человека погибли;

9 человек получили ранения;

работники ГСЧС спасли 7 человек, а 64 – эвакуировали.

На месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь. Все работают без покоя. Есть информация, что под завалами еще остаются люди,

– сказал министр.

Заметим, террористические обстрелы повредили около 60 квартир и 50 автомобилей. Людей, проживавших в доме, придется отселять.

Первоначально было известно о повреждении объекта инфраструктуры

Первоначально было известно о повреждении объекта критической инфраструктуры. Впоследствии и председатель ОВА Максим Козицкий, и Андрей Садовый подтвердили, что разрушения получил именно жилой дом, в котором много квартир. После удара вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить спасателям.

Власти заверили, что все необходимые службы находятся на месте. В дом прибыли сотрудники ГСЧС, медики и полиция. Также был развернут штаб по ликвидации последствий.

Что известно о ночном обстреле Львова

О возможном обстреле украинской территории "Калибрами" Воздушные силы сообщили около 1:00. Тревога начала распространяться с Юга и в центральные области.

Уже через час тревога расползлась и на Запад.

Первые взрывы во Львове прогремели около 2:30. Они были настолько мощными, что у людей тряслись окна.

Городские власти призвали не покидать укрытие и хотя бы не подходить к окнам.

В Воздушных силах подчеркнули: угроза может повториться.

Впоследствии в городе прозвучали повторные взрывы. В сети появились сообщения о раненых и разрушении жилого дома.

Львовяне сообщили о пожаре и о том, что по городу начали мчать скорые.

! Как видно на кадрах, опубликованных ОВА, в доме практически снесен верхний этаж. Все окна в помещении выбили, внутренний двор – в камнях и обломках. Люди еще с ночи были вынуждены ждать на улице, ведь их квартиры опасны. Некоторых жителей из домов деблокировали спасатели.