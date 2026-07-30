Ракетный удар по Львову: появились первые подробности о последствиях вражеской атаки

Утром 30 июля Россия нанесла ракетный удар по Львову. В результате атаки были повреждены жилые многоэтажные дома, возникли пожары, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

Что известно об атаке?

Утром 30 июля во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы. Вскоре Садовый сообщил, что в результате российской ракетной атаки предварительно зафиксированы повреждения домов, и призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания опасности.

Впоследствии стало известно, что в результате попаданий вспыхнули пожары в жилых многоэтажках на улицах Патона и Выговского. На местах сразу приступили к работе спасатели, пожарные, медики и другие экстренные службы. Спасательная операция продолжается.

Львов оказался под ракетным ударом / Фото Андрей Садовый

Предварительно было известно о шести пострадавших в результате атаки. Сотрудники чрезвычайных служб продолжают расчищать завалы, а ликвидацию последствий затрудняют пожары, возникшие после ракетных ударов.

По предварительной информации Львовской ОГА, российская атака повредила два многоэтажных жилых здания. Окончательный масштаб разрушений еще устанавливается, поскольку специалисты продолжают обследовать места попаданий.

В связи с ликвидацией последствий удара в городе временно изменено движение общественного транспорта. В связи с перекрытием улицы Патона автобусы в обоих направлениях курсируют через улицу Городоцкую до Мотозавода, а далее – на улицу Выговского. Также временно не курсируют троллейбусы № 23 и № 30.

Городские власти призывают жителей не приближаться к местам попаданий, не мешать работе экстренных служб и следить только за официальной информацией. Число пострадавших и масштабы разрушений могут меняться, ведь аварийно-спасательные работы продолжаются.

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Напомним, в ночь на 30 июля российские войска нанесли баллистический удар и по Киеву. После падения обломков в Святошинском районе возникли пожары на территории нежилой застройки и гаражного кооператива, также возгорания зафиксировали в Оболонском районе.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате атаки погиб как минимум один человек. На местах попаданий работают экстренные службы, а информация о последствиях российской атаки уточняется.