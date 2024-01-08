Люди самостоятельно выбрались, – глава Днепропетровской ОВА об ударе по Новомосковску

Российские оккупанты 8 января в очередной раз ударили по территории Украины. В частности, в Днепропетровской области от вражеских обстрелов пострадали сразу несколько городов.

Так, в Новомосковске взрывной волной перевернуло маршрутку. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире национального марафона рассказал, что люди выбрались самостоятельно, передает 24 Канал.

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"Новомосковску утром тоже досталось", – отметил Сергей Лысак.

Удар по Новомосковску

Известно, что маршрутка проезжала мимо места нанесения ракетного удара. Взрывной волной авто перевернуло.

Но повезло, что люди самостоятельно выбрались из этой маршрутки,

– сказал глава Днепропетровской ОВА.

Поврежденная маршрутка в Новомосковске / Фото Днепропетровская областная прокуратура

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, предварительно пострадали 24 человека, из них пятеро – дети.

Пострадавшие в Кривом Роге

Кроме этого россияне выпустили по Кривому Рогу не менее 9 ракет. Как сообщил Сергей Лысак, погибла одна женщина (62 года), 4 человека обратились за помощью в больницу, один из них госпитализирован.

"Штабы развернуты, вся помощь предоставляется. Коммунальщики и правоохранители работают на местах. Сегодня и погода добавляет проблем – 50 тысяч абонентов по области остались без света. Более 100 энергетиков работают для возобновления", – добавил чиновник.

В своем телеграм-канале глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил о повреждении торгового центра в городе. В результате атаки перебиты линии и контактная сеть скоростного трамвая – ее планируется отремонтировать в течение недели.

Кроме этого, взрывной волной выбито 300 окон в двух больницах. Повреждены около 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, терцентр, окна, балконы.

Удар россиян по Украине 8 января: что известно