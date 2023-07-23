В сети показали Спасо-Преображенский собор в Одессе с воздуха: щемящее фото после атаки

Во время ночной атаки 23 июля враг коварно атаковал храм в Одессе. Российская ракета попала в Спасо-Преображенский собор и нанесла немалые разрушения.

Последствия вражеской атаки в Одесскую область показали в сети. Как выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе с воздуха – передает 24 Канал.

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Щемящие кадры последствий удара по собору

Вражеская атака на собор нанесла значительные разрушения. Как сообщил клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук, часть храма осталась без крова. Кроме того, нарушены центральные сваи, фундамент, лепнина и вылетели все окна.

Колоссальные разрушения подтверждают и фотографии, которые распространяются по сети. На опубликованных кадрах видно, что вражеская ракета попала в правую часть собора.



Спасо-Преображенский кафедральный собор по воздуху / Фото "Думская"



Масштабы разрушения собора в Одессе / Фото Константин и Влада Либеровы

К слову, из-под завалов в соборе достали Касперовскую икону Божией Матери. Она является "хранительницей Одессы". Чудотворный образ предшествовал в Спасо-Преображенском соборе с 1918 года.

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