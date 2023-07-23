В Одессе пострадал Дом ученых: выбиты почти все старинные витражи

В Одессе во время ночной атаки сильно поврежден Дом ученых. Он является памятником национального значения.

К сожалению, в результате удара есть погибший. Также в здании выбило практически все старинные витражи.

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В Одессе пострадал Дом ученых

Как стало известно, в поврежденном Доме ученых выбиты практически все старинные витражи, повреждена мебель, которая еще помнит владельца здания Толстого.

К сожалению, от взрыва погиб охранник ресторана, который расположен на летней территории.

Разрушение Дома ученых / фото "Думская"

Массированная атака Одесщины 23 июля: все, что известно

Ночью 23 июля в Одессе зафиксировали повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Как стало известно, во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также применил баллистические Искандер-М. Силами противовоздушной обороны значительная часть ракет была уничтожена. Остальные нанесли разрушения по портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домах.

К сожалению, в Одессе повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.

На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата). Пострадали 2 памятника архитектуры.

По Одессе образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение.

Известно о 1 погибшем. Одного человека успешно деблокировали. 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно.

Появились фото последствий попадания по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Кстати, святыню построили еще в 1794 году, а восстановили в 2005 году после разрушений большевиками в 1936 году.

Архидиакон Андрей Пальчук объяснил, что попало в правую часть собора и пробило до минус первого этажа. Поднялся пожар в месте, где в церкви продаются иконы и свечи. По словам клирика Одесской епархии УПЦ, разрушения – колоссальные.