Враг вечером запускал две ракеты по Одесской области: в ОГА рассказали о последствиях

Ночью Россия нанесла авиационный удар по Одесской области, использовав баллистику. В ОГА рассказали, есть ли разрушения и пострадавшие в результате этой атаки.

В ночь на 13 октября захватчики массированно обстреляли Украину дронами и ракетами. По Одесской области было выпущено две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Курской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Одесской ОВА Олег Кипер, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки в Одесской области

По словам чиновника, к счастью, задуманной цели ракеты врага не достигли. Впрочем, известно о нескольких пострадавших. Люди получили незначительные повреждения, им оказали медицинскую помощь.

Кипер напомнил, что недавние обстрелы припортовой инфраструктуры и частного предприятия. За последние два дня в Одесской области – более десятка погибших и много раненых, из них 5 – тяжелые.

Напомним, что Россия вечером 9 октября ударила по портовую инфраструктуру Одесской области, в результате чего погибли 9 человек. 10 октября оккупанты атаковали предприятие, где работали гражданские.