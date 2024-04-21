Россияне ударили по Одесской области баллистикой: известно о 4 пострадавших

В воскресенье, 21 апреля жители Одесской области слышали серию взрывов в регионе. Впоследствии стало известно, что россияне снова ударили по региону баллистикой.

Как сообщили в Одесской ОВА, оккупанты целились по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры. Что известно о пострадавших в Одесской области – рассказывает 24 Канал.

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Пострадавшие в Одесской области

Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 14:43 известно о 4 раненых в результате российского ракетного удара. Из них три мужчины и одна женщина.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки,

– написал он.

По сообщениям военной администрации, взрывной волной и обломками ракеты повреждены частные дома. В одном из них упал потолок. Также на частном дворе загорелось сено.

Последствия российской атаки на регион / Силы обороны Юга

Что известно об атаке России

Днем в 13:14 в Одесской области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Мониторинговые каналы отмечали, что речь идет о ракетах из Крыма. "Баллистика в направлении Одесса/Черноморск", – говорилось в сообщении.

Уже в 13:17 в регионе прогремели взрывы. Олег Кипер призвал граждан оставаться в укрытиях до отбоя угрозы в Одесской области.

Местные телеграмм-каналы сообщали о дыме в области. Впоследствии стало известно о последствиях атаки.