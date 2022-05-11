Ракетный удар по Одесской области: Марченко рассказал детали и о ситуации в области

Российские военные 11 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. Войскам агрессора не удалось добиться своей цели.

Пострадавших и разрушений в результате обстрела нет

О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Он сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по одному из районов Одесской области.

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Как отметил Марченко, к счастью, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет. Вместе с тем глава Одесской ОВА отметил, что в настоящее время существует повышенная угроза ракетных ударов со стороны России.

Марченко отметил, что российские военные пытаются разрушить инфраструктуру, чтобы ее невозможно было использовать. Отпор оккупантам дают подразделения противовоздушной обороны.

Враг пытается разрушить нашу инфраструктуру, чтобы предотвратить ее дальнейшее использование. Но подразделения противовоздушной обороны всегда готовы защитить Одесскую область от вражеских атак.

– сказал Марченко.

Из-за угрозы вероятных ракетных ударов он призвал жителей Одессы и области не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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