В результате обстрела Павлограда пострадали 5 девочек: в каком они сейчас состоянии

Ночью 1 мая российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Павлограду на Днепропетровщине. В результате обстрела есть много пострадавших, среди которых – 5 девочек.

В настоящее время девочки находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Что известно о пострадавших девочках в Павлограде

По словам Лысака, в результате ракетных ударов в Павлограде пострадали 5 девочек в возрасте от 8 до 16 лет. Все они находятся на амбулаторном лечении, но их жизням ничего не угрожает.

У двух девочек резаные раны, а три сестрички – 8, 12, 14 лет – отравились продуктами горения,

– отметил глава региона.

Ракетный обстрел Павлограда: все, что известно