Ракетный удар по Покровску: есть ли люди под завалами
8 августа 2023, 13:10Читати новину українською
В Покровске после ракетных ударов оккупантов по домам разбирают завалы. Работы планируют завершить до конца дня.
По данным ГСЧС, под завалами домов в Покровске людей нет. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ ГСЧС Донбасса Виктор Серомах, пишет 24 Канал.
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Заявок по пропавшим не было
По его словам, заявок по пропавшим после обстрела Покровская не было.
"Сейчас заявок по пропавшим не было, но работы по разбору завалов планируют завершить за сегодня", – сообщил Виктор Серомах.
Что известно о российском терроре в Покровске
- Вечером 8 августа россияне ударили "Искандерами" по Покровску. Первые кадры после обстрела российских террористов опубликовал президент Владимир Зеленский.
- В результате российского теракта повреждены частные дома, многоэтажки, гостиница и админздание. Всего россияне выпустили по Покровску две ракеты с интервалом в несколько минут.
- По состоянию на 11:00 8 августа Игорь Клименко сообщил о 7 погибших и 88 раненых лицах. Осмотр места происшествия практически завершен.
- Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника главного управления ГСЧС в Донецкой области. При ликвидации последствий удара по Покровску Донецкой области погиб Роман Даценко. Он работал начальником аварийно-диспетчерской службы Красноармейского УГГ.
- В результате обстрела Покровска в Донецкой области получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" – Владимир Он прибыл на место удара, чтобы помочь пострадавшим.