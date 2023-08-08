Ракетный удар по Покровску: есть ли люди под завалами

В Покровске после ракетных ударов оккупантов по домам разбирают завалы. Работы планируют завершить до конца дня.

По данным ГСЧС, под завалами домов в Покровске людей нет. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель начальника отдела по связям со СМИ ГСЧС Донбасса Виктор Серомах, пишет 24 Канал.

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Заявок по пропавшим не было

По его словам, заявок по пропавшим после обстрела Покровская не было.

"Сейчас заявок по пропавшим не было, но работы по разбору завалов планируют завершить за сегодня", – сообщил Виктор Серомах.

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