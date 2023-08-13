Врачи отчаянно боролись за жизнь: умер спасатель, получивший ранение в Покровске

От полученных травм при обстреле Покровска 7 августа в больнице скончался Виталий Кинц. Он служил в рядах ГСЧС с 1996 года.

Виталий Кинц скончался в Днепровской клинической больнице имени Мечникова. Спасая людей, он не сохранил свою жизнь.

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Что известно о погибшем спасателе

Виталий Кинц скончался сегодня, 13 августа, от полученных травм при обстреле Покровска Донецкой области.

С октября 2018 года Виталий возглавлял 9 Государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. До этого он руководил спасательными отрядами в Доброполье и Краматорске.

Виталий служил в рядах ГСЧС с 1996 года и имел многочисленные государственные награды.

Он был настоящим героем, который, не колеблясь, всегда среди первых приходил на помощь. Спасая людей, он не сохранил свою жизнь,

– отметили в ГВА.



Виталий Кинц скончался 13 августа / фото Покровская ГВА

В ГСЧС Украины сообщили, что врачи отчаянно боролись за жизнь Виталия, но он скончался.

"Семья спасателей навсегда запомнит Виталия Владимировича как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу. Нет слов, чтобы передать ими всю горечь потери", – написали спасатели.

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