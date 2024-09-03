На Полтавщине объявили трехдневный траур по погибшим в результате коварного удара России

Оккупационные войска России ударили баллистическими ракетами по Полтаве. Циничный удар врага унес жизни 41 человека.

Так, на Полтавщине объявили трехдневный траур. Об этом сообщил председатель местной ОВА Филипп Пронин.

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Трехдневный траур на Полтавщине

"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны", – отметил глава Полтавской ОВА.

Российский вражеский и коварный удар отобрал 41 жизнь. В результате действий армии страны-агрессора ранены более 180 человек. Филипп Пронин принес соболезнования родным и близким.

Завтра (4 сентября – 24 Канал) область – в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим,

– написал Пронин.

Он отметил, что враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности.