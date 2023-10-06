После российского удара по селу Гроза исчезли двое детей: возможно, они среди неопознанных
Источник:Нацполиция в Харьковской области
В четверг 5 октября Россия ударила по селу Гроза в Харьковской области. Люди собрались на перезахоронение односельчанина и как раз поминали его в кафе, когда туда попала ракета.
Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил последнюю информацию о ракетном ударе по селу Гроза в Харьковской области. Сегодня, 6 октября, первый день траура в Харьковской области по погибшим при обстреле "Искандером" сельского кафе-магазина.
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Апдейт от полиции
По его словам, пропали без вести четыре человека, из них двое детей. Возможно, они среди неопознанных. Шесть раненых в тяжелом состоянии.
Также он рассказал о работе полицейских: они осматривают место происшествия дополнительно, отбирают ДНК у родственников погибших и пропавших без вести, осматривают тела погибших, а также, что очень важно, устанавливают лиц, которые могут быть причастны к теракту.
Владимир Тимошко пообещал в дальнейшем информировать о подробностях. 24 Канал также следит за развитием событий и будет оперативно сообщать о деталях, которые будут становиться известными.
Последние новости об ударе по Грозе
- Утром стало известно, что количество погибших возросло на одного человека, до 52.
- В селе продолжают находить фрагменты тел, пока полицейские идентифицировали более 30 человек – тела очень изуродованы, поэтому нужна ДНК-экспертиза.
- Появившееся после удара видео показывает, что от Грозы почти ничего не осталось.