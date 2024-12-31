Ночью враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады

Российские оккупанты не прекращают атаковать Украину. Так, известно, что ночью во вторник, 31 декабря, оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сумской ОГА.

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Атака на Сумскую область

Около 8 часов утра 31 декабря в Сумской ОВА сообщили, что сегодня враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины.

Там отметили, что последствия атаки российских войск уточняются.

Отметим, что согласно данным местных телеграмм-каналов, взрывы в районе Шостки прозвучали в 3:12.

Городской голова Шостки Николай Нога отметил, что сегодня противник нанес ракетный удар по территории Шосткинской громады и продолжает обстрелы.

Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы..,

– говорится в сообщении.

По словам мэра, работают аварийно-спасательные подразделения. Он указал, что убытки и потери уточняются.

Добавим, что этой ночью россияне снова запускали дроны на Украину. Отметим, что в 5:53 в воздушном пространстве Киевской области было зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работали по целям.

Уже утром 31 декабря сообщили об угрозе применения баллистического вооружения по всей территории Украины. В частности, известно, что в столице работают силы ПВО.