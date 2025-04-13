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24 Канал Новости Украины Ракетный удар по Сумах: как реагируют на российское военное преступление в мире
13 апреля, 13:13
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Ракетный удар по Сумах: как реагируют на российское военное преступление в мире

Сергей Попович
Основні тези
  • Россия 13 апреля нанесла ракетный удар по центру Сум, что привело к гибели и ранению десятков людей, разрушены здания и транспорт.
  • Мировое сообщество, в частности ЕС, классифицирует этот удар как военное преступление, посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила атаку.

Россия 13 апреля нанесла ракетный удар прямо по центру Сум, погибли и пострадали десятки людей. Как на это реагируют в мире.

В Европе этот удар классифицируют как военное преступление. О реакции мира на преступный российский удар по Сумах рассказывает 24 Канал.

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Как мир реагирует на ракетный удар по Сумах

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударом по Сумах Россия совершила еще одно военное преступление в ряду многих других.

Ужасная атака россиян на Сумы сегодня утром – две баллистические ракеты попали в центр города. Как раз собрались верующие на вербное воскресенье! Еще один в серии военных преступлений!,
написала Матернова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар по центру Сум.

"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, – написал Зеленский.

Напомним, 13 апреля утром Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В результате этого погибли и получили ранения десятки людей. Разрушены здания Сумского государственного университета, дома, возле эпицентра удара проезжал троллейбус с людьми.