Ракетный удар по Сумах: как реагируют на российское военное преступление в мире

Россия 13 апреля нанесла ракетный удар прямо по центру Сум, погибли и пострадали десятки людей. Как на это реагируют в мире.

В Европе этот удар классифицируют как военное преступление. О реакции мира на преступный российский удар по Сумах рассказывает 24 Канал.

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Как мир реагирует на ракетный удар по Сумах

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударом по Сумах Россия совершила еще одно военное преступление в ряду многих других.

Ужасная атака россиян на Сумы сегодня утром – две баллистические ракеты попали в центр города. Как раз собрались верующие на вербное воскресенье! Еще один в серии военных преступлений!,

– написала Матернова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар по центру Сум.

"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, – написал Зеленский.

Напомним, 13 апреля утром Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В результате этого погибли и получили ранения десятки людей. Разрушены здания Сумского государственного университета, дома, возле эпицентра удара проезжал троллейбус с людьми.