Ракетный удар по Сумах: как реагируют на российское военное преступление в мире
- Россия 13 апреля нанесла ракетный удар по центру Сум, что привело к гибели и ранению десятков людей, разрушены здания и транспорт.
- Мировое сообщество, в частности ЕС, классифицирует этот удар как военное преступление, посол ЕС в Украине Катарина Матернова осудила атаку.
Россия 13 апреля нанесла ракетный удар прямо по центру Сум, погибли и пострадали десятки людей. Как на это реагируют в мире.
В Европе этот удар классифицируют как военное преступление. О реакции мира на преступный российский удар по Сумах рассказывает 24 Канал.
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Как мир реагирует на ракетный удар по Сумах
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что ударом по Сумах Россия совершила еще одно военное преступление в ряду многих других.
Ужасная атака россиян на Сумы сегодня утром – две баллистические ракеты попали в центр города. Как раз собрались верующие на вербное воскресенье! Еще один в серии военных преступлений!,
– написала Матернова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на удар по центру Сум.
"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, – написал Зеленский.
Напомним, 13 апреля утром Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. В результате этого погибли и получили ранения десятки людей. Разрушены здания Сумского государственного университета, дома, возле эпицентра удара проезжал троллейбус с людьми.