Было 19 взрывов: россияне атаковали важный объект в Сумской области, когда там работали люди

В понедельник, 14 ноября, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий на Сумщине. При обстреле в помещении находились люди.

По информации главы Сумской ОВА, россияне нанесли удар по критической инфраструктуре области. Объект был обстрелян из САУ.

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В результате обстрела есть пострадавшие

Как отмечает Живицкий, на территории предприятия зафиксировано 19 взрывов.

Трое работников сейчас в больнице с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги.

Оккупанты обстреляли Сумщину / Фото Дмитрий Живицкий

Кроме того, были прямые попадания в крышу, разбиты все окна. На месте работают пиротехники – есть неразорванные снаряды.

Во время обстрела пострадали работники / Фото Дмитрий Живицкий

Россия продолжает обстреливать Украину: коротко

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что за неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины. Также захватчики пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

11 ноября российские оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. В результате ракетного удара есть погибшие и раненые. 14 ноября число жертв возросло до 7 человек. Армия России ударила по пятиэтажке из зенитно-реактивной системы С-300.

Юрий Игнат отметил, что в прифронтовых городах, к сожалению, неспокойно. Враг продолжает обстреливать Харьковскую, Запорожскую и Николаевскую области. По словам спикера командования Воздушных сил, "противник не может позволить себе наносить массированные ракетные удары постоянно, потому что испытывает определенный дефицит этого вооружения".

Представитель Воздушных Сил Юрий Игнат сообщал, что Россия может нанести следующий массированный удар по Украине во время саммита G20 , который состоится 15 – 16 ноября на острове Бали в Индонезии.