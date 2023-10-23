Две недели назад стал отцом: что известно о погибших работниках терминала "Новой почты"
Источник:Obozrevatel
Вечером 21 октября Россия ударила по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Тогда погибли шесть работников почтового сервиса.
22 октября "Новая почта" назвала имена своих погибших работников. Среди них – молодой отец и студент, мечтавший разрабатывать компьютерные игры.
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Две недели до гибели стал отцом
Один из тех, чью жизнь унесла российская ракета – Дмитрий Герасичкин. 30-летний мужчина недавно стал отцом. Его ребенку всего две недели.
Сам Дмитрий был единственным сыном у своих родителей и любимым: его мать Юлия часто публикует фотографии с сыном, под которыми выражает свою любовь к нему. "Сын – такое короткое слово, а такое огромное место занимает в сердце мамы!" – пишет женщина.
Дмитрий с родителями и сестрой / Фото соцсети
Утром сидел на парах, а ночью работал
23-летний Алексей Ермола в тот вечер также находился в помещении терминала "Новой почты". В почтовый сервис парень устроился работать недавно. Он хотел заработать средств, чтобы оплатить обучение в университете.
Работал в "Новой почте", чтобы оплатить контракт / Фото соцсети Алексея Ермолы
Алексей – студент 5-го курса Харьковского национального университета радиоэлектроники. Учился по специализации "Медиаинженерия". Профессор университета Сергей Шейко вспоминает о Ермоле как очень толковом и талантливом парне, который мечтал заниматься 3D дизайном компьютерных игр. Алексей успешно защитил бакалаврский диплом, однако баллов для обучения на бюджете в магистратуре ему не хватило, потому поступил только на контракт.
Профессор Марина Колендовская рассказывает, что Алексей стремился самостоятельно оплатить свое обучение, а потому пошел работать в "Новую почту".
При чем каждое утро он был на занятиях, ничего не пропускал. А ночью, должно быть, работал,
– плачет, вспоминая, преподавательница.
Удар по терминалу "Новой почты": что известно о трагедии
- Вечером 21 октября россияне обстреляли Харьковщину ракетами С-300 с Белгородской области. Одна из них попала в терминал "Новой почты" в поселке Коротич. Шесть работников погибли, а 17 получили ранения.
- 7 пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, 5 из этих людей – в реанимации. Двое раненых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные 9 человек имеют повреждение легкой и средней степени тяжести.
- Тело последнего 30-летнего погибшего удалось идентифицировать по ДНК, потому что оно очень обгорело.
- В местной прокуратуре рассказывают, что взрыв был столь мощным, что его слышали в центре Харькова. В общей сложности прогремели два взрыва. Одна ракета попала в терминал, а другая, вероятно, упала поблизости – в поле.
- В "Новой почте поделились кадрами "прилета" по терминалу.