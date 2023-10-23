Две недели назад стал отцом: что известно о погибших работниках терминала "Новой почты"

Вечером 21 октября Россия ударила по терминалу "Новой почты" под Харьковом. Тогда погибли шесть работников почтового сервиса.

22 октября "Новая почта" назвала имена своих погибших работников. Среди них – молодой отец и студент, мечтавший разрабатывать компьютерные игры.

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Две недели до гибели стал отцом

Один из тех, чью жизнь унесла российская ракета – Дмитрий Герасичкин. 30-летний мужчина недавно стал отцом. Его ребенку всего две недели.

Сам Дмитрий был единственным сыном у своих родителей и любимым: его мать Юлия часто публикует фотографии с сыном, под которыми выражает свою любовь к нему. "Сын – такое короткое слово, а такое огромное место занимает в сердце мамы!" – пишет женщина.

Дмитрий с родителями и сестрой / Фото соцсети

Утром сидел на парах, а ночью работал

23-летний Алексей Ермола в тот вечер также находился в помещении терминала "Новой почты". В почтовый сервис парень устроился работать недавно. Он хотел заработать средств, чтобы оплатить обучение в университете.

Работал в "Новой почте", чтобы оплатить контракт / Фото соцсети Алексея Ермолы

Алексей – студент 5-го курса Харьковского национального университета радиоэлектроники. Учился по специализации "Медиаинженерия". Профессор университета Сергей Шейко вспоминает о Ермоле как очень толковом и талантливом парне, который мечтал заниматься 3D дизайном компьютерных игр. Алексей успешно защитил бакалаврский диплом, однако баллов для обучения на бюджете в магистратуре ему не хватило, потому поступил только на контракт.

Профессор Марина Колендовская рассказывает, что Алексей стремился самостоятельно оплатить свое обучение, а потому пошел работать в "Новую почту".

При чем каждое утро он был на занятиях, ничего не пропускал. А ночью, должно быть, работал,

– плачет, вспоминая, преподавательница.

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