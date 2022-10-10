В дороге задерживаются 20 пассажирских поездов

Россияне 10 октября нанесли массированный ракетный удар по украинским городам. Поэтому 20 пассажирских поездов задерживаются в пути.

Об этом сообщили в Укрзализныце. Там отметили, что железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы сократить отставание поездов от графика. ️

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Пассажирские поезда задерживаются

В Укрзализныце отметили, что по состоянию на 16:29 в пути задерживаются 20 пассажирских поездов, в том числе:

3 поезда задерживаются до часа,

17 – более часа.

По графику следуют 18 пассажирских поездов. Время задержки поездов может изменяться, ведь мы делаем все, чтобы сократить их отставание,

– сообщили в компании.

Время задержки поездов можно просмотреть:

на сайте Укрзализныци ,

в разделе "онлайн-табло" в чат-ботах компании и приложении.

Кроме того, продолжает работать контактный центр по номеру 0800 503 111, в чат-ботах и на официальных страницах Укрзализныци в соцсетях.

"Ситуация на всех вокзалах – спокойная и контролируемая", – добавили в Укрзализныце.

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Из Запорожья запустили дополнительные эвакуационные поезда

В Запорожской областной военной администрации рассказали, что Укрзализныця из-за повышенного пассажирского спроса из Запорожья назначила дополнительный поезд 272 Запорожья – Киев. Кроме того, в поезд №750 Запорожье – Киев – Ивано-Франковск добавили 10 вагонов.

"В партнерстве с World Central Kitchen уже кормим пассажиров на Киевском вокзале: пассажиры всех рейсов, которые прибудут сегодня после комендантского часа, смогут остаться на ночь на вокзале. Запасы чая и еды уже обновлены", – говорится в сообщении.

Специалисты Укрзализныци остаются на связи и готовы консультировать пассажиров.

"Укрзализныця продолжает работать при всем! Держим строй и продолжаем движение к победе!" – подытожили в компании

Оккупанты массированно атаковали Украину

Представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева рассказала, что в результате массированных обстрелов зафиксированы попадания в Киеве и еще 14 регионах Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили, что во время массового обстрела Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.

По состоянию на 17:52 известно, что в результате террористических обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 мирных жителя получили ранения.

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