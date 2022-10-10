Россия перешла рубикон: Подоляк назвал возможные последствия массированной ракетной атаки

Российские военные утром 10 октября нанесли массированные ракетные удары по украинским городам. Тем самым Кремль окончательно перешел рубикон.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страны-партнеры Украины, конечно, поняли, что с такой Россией не о чем говорить.

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Какие возможны последствия для России

Подоляк отметил, что массированная ракетная атака оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины будет иметь ряд очень важных последствий в политическом смысле.

Украина, безусловно, не станет на колени и не будет принимать какие-либо ультиматумы Российской Федерации. Это очевидно,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Он отметил, что этими ракетными ударами Россия стремилась увеличить панические настроения среди украинцев и обеспечить давление на власть, чтобы она согласилась на переговоры и были зафиксированы ультимативные требования Российской Федерации.

Этого не будет. Потому что Россия так и не поняла после семи месяцев войны, что Украина – это точно другое государство, живущее совершенно не так, как Российская Федерация,

– сказал Подоляк.

По его мнению, партнеры Украины восприняли все, что россияне поступили в отношении наших городов как личный вызов.

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"Рубикон перейден"

Подоляк считает, что наши партнеры примут скорые решения о помощи Украине дивизионами противовоздушной и противоракетной обороны. К тому же они конечно поняли, что с такой Россией не о чем говорить.

То есть все – рубикон перейден,

– заявил советник главы ОП.

По его словам, сейчас очевидно, что Москва должна прийти к юридической ответственности за откровенные проявления террористической деятельности. Ведь в это утро Россия четко показала, что является страной террористкой. А для Украины это откроет большие возможности, чтобы гораздо быстрее получить определенные виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты.

Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное