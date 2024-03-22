Как российские ракеты летали над Украиной: в сети опубликовали карту с вероятными направлениями

В сети опубликовали карту ракетной атаки россиян на Украину 22 марта, которая стала одной из самых массированных за все время. Карта была составлена по данным мониторинговых чатов и по официальной информации от Воздушных сил.

OSINT-аналитики создали карту, которая демонстрирует примерный маршрут движения российских воздушных целей в ночь на 22 марта.

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Направления движения, которые указаны на карте, являются официально обнародованными вышеупомянутыми источниками. Отмечаем, что на карте не указаны движущиеся цели в реальном времени, во избежание возможного негативного влияния на силы Воздушной обороны,

– говорится в сообщении.

Карта движения российских воздушных целей / monitorwar

Во время очередной ночной атаки российские войска применили 63 беспилотника типа "Shahed" и почти 90 баллистических, аэробаллистических, крылатых и управляемых ракет. Всего была зафиксирована 151 вражеская воздушная цель. Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели.

Массированный удар по Украине 22 марта