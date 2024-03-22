Как российские ракеты летали над Украиной: в сети опубликовали карту с вероятными направлениями
Источник:monitorwar
В сети опубликовали карту ракетной атаки россиян на Украину 22 марта, которая стала одной из самых массированных за все время. Карта была составлена по данным мониторинговых чатов и по официальной информации от Воздушных сил.
OSINT-аналитики создали карту, которая демонстрирует примерный маршрут движения российских воздушных целей в ночь на 22 марта.
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Направления движения, которые указаны на карте, являются официально обнародованными вышеупомянутыми источниками. Отмечаем, что на карте не указаны движущиеся цели в реальном времени, во избежание возможного негативного влияния на силы Воздушной обороны,
– говорится в сообщении.
Во время очередной ночной атаки российские войска применили 63 беспилотника типа "Shahed" и почти 90 баллистических, аэробаллистических, крылатых и управляемых ракет. Всего была зафиксирована 151 вражеская воздушная цель. Силы ПВО уничтожили 92 воздушные цели.
Массированный удар по Украине 22 марта
- 22 марта рано утром российские войска осуществили массированный ракетный удар по Украине, целью была преимущественно энергетическая инфраструктура. Силы России хотели спровоцировать серьезный сбой в электросетях, что привело к повреждениям объектов, которые производят, передают и распределяют электроэнергию во многих городах.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. В части областей произошли проблемы со светом.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия атаки. Оккупанты целились в электростанции, плотину ГЭС, жилые дома и тому подобное. Он призвал партнеров не медлить с помощью. Украине нужно больше систем ПВО.
- Российские силы на Прикарпатье атаковали объект критической инфраструктуры с помощью "Шахедов" и ракет. На месте атаки работают спасатели. Перебоев с электроснабжением в области нет.
- Россия ударила по Днепровской ГЭС 8 ракетами, в результате чего произошел пожар на плотине. Ликвидация пожара уже началась, и сейчас ситуация под контролем. На месте работают соответствующие спецслужбы. Председатель НЭК "Укрэнерго" подчеркнул серьезность атаки, что сделали оккупанты, пытаясь разрушить важную инфраструктуру.