Герасимову надо отчитываться, – Ступак предположил, почему Россия нанесла массированный удар

Массированный ракетный удар по Украине, состоявшийся 14 января, поразил инфраструктурные и гражданские объекты. С каждым обстрелом украинцы и европейцы больше объединяются и понимают, что никаких дел с россиянами иметь нельзя.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, результаты вчерашнего обстрела для командующего оккупационными войсками Валерия Герасимова не праздник, а повседневная работа, за которую он отчитывается высшему руководству.

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Для россиян это обыденность

Иван Ступак пояснил, что главный идеолог массированных ракетных атак по Украине Сергей Суровикин остается в системе оккупационных войск, работает заместителем Герасимова, поэтому все его идеи остаются и дальше.

Они "работают", им нужно показывать результат. Даже тому же Герасимову нужно отчитываться перед Михаилом Ивановичем, показывать, что было сделано, до чего дошли,

– сказал Иван Ступак.

По словам бывшего сотрудника СБУ, каждый такой обстрел еще больше объединяет украинцев и европейцев, понимающих, что с россиянами никаких дел иметь нельзя. Даже если теоретически кто-то раздумывает договориться о нефти и газе, после таких обстрелов они отказываются от этого.

Возможно в Кремле где-то увидели эффективность этих ракетных ударов и сказали: "о, давай еще насыпай", то есть они свою цель преследуют, пока, она не поняла,

– сказал Иван Ступак.

При освещении этих обстрелов в своем медиапространстве россияне используют двойную стратегию. Во-первых, они обстреливают Украину, а во-вторых, в случае попадания в жилые дома обвиняют украинскую ПВО и дискредитируют украинскую оборону.

По словам Ступака, россияне таким образом дают "питание" своему населению, мол, это же "укропы" сами себя, вот они снова это сделали.

Иван Ступак отметил, что для противодействия этому нужно, чтобы блогеры, имеющие несколько миллионов подписчиков, не обвиняли в этом украинскую ПВО. Намекая на советника Офиса Президента Украины Алексея Арестовича эксперт Украинского института будущего сказал, что в этом случае Арестович сработал в пользу России.

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Кроме этого, нужно больше показывать западным партнерам материалы, подтверждающие, что это были прямые попадания.

Все эти материалы фотографии, видео, они все как вода точит камень европейскую неуверенность и усиливают позицию предоставления Украине оружия,

– сказал Ступак.

Иван Ступак рассказал, что все ответственные за поставку оружия перед подписанием соответствующих документов думают о последствиях. Если они четко понимают, для чего это и от чего может уберечь, у них больше уверенности в необходимости поставки оружия.

Можно ли остановить удары по гражданским

По мнению Ступака, на этом этапе войны, единственное, что могло бы остановить россиян от нанесения ударов по гражданским объектам – это понимание последствий, а именно передача Украине западного оружия после каждого такого удара.

Если они поймут причинно-следственную связь и то, что Украина получает оружие после таких ударов, то это может их остановить.

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