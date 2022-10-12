У кремлевских пропагандистов изменилась риторика после ударов по Украине, – российский журналист

Оккупанты два дня подряд наносили массированные ракетные удары по Украине. У российских пропагандистов был неадекватный и зверский экстаз. Они даже заговорили о жертвах среди гражданских после ракетных ударов.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, циничные ракетные удары с жертвами вызывают радость у этих "турбопатриотов" и фашистов из телевизора.

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Он напомнил о танце отвратительного пропагандиста Красовского, который тот снял на балконе во время первого дня массированного ракетного удара по Украине.

Рассказывают, что давно нужно было это сделать

По мнению Яковенко, такая реакция очень нездорова. Пропагандисты, как дикари, радуются, что гибнут представители "другого племени". При этом они хотят, чтобы Россия продолжила наносить такие коварные удары.

При этом Скабеева и компания говорят, что давно нужно было такое сделать. А Россия вообще опоздала с таким решением. Поэтому нужно такое делать каждый день. А сейчас это было только предупреждение,

– отметил Яковенко.

Они считают, что Украина сейчас просто ранена, но не уничтожена. Потому и хотят делать такие удары каждый день. Но им не удастся сломать украинцев.

Яковенко о реакции российских пропагандистов на ракетный удар по Украине: смотрите видео

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 11 октября, запустили по Украине 28 крылатых ракет и более 15 беспилотников. К счастью, силам ПВО удалось сбить 33 воздушные цели. Это – 20 ракет и 13 БпЛА.

Волонтер Сергей Притула рассказал о закупке первых дронов-камикадзе украинского производства, на которые люди собрали более 350 миллионов гривен. На их фоне иранские беспилотники Shahed гораздо примитивнее.