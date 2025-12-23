Боятся, – военный раскрыл, почему россияне не смогли атаковать "Калибрами" Украину

Во время ракетного удара в ночь на 23 декабря не запускали ракеты "Калибр" со своих носителей в Черном и Каспийском морях. Очевидно, сейчас у оккупантов есть некоторые проблемы на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Украина постаралась, чтобы враг по крайней мере на некоторое время не мог использовать "Калибры". Причина – блестящая операция СБУ в Новороссийске.

В чем проблема с "Калибрами"?

Как отметил Мусиенко, россияне были вынуждены затопить баржи при входе в бухту Новороссийска. Они опасались повторной атаки. Соответственно их корабли так и находятся в бухте.

Поэтому они не смогли рассчитывать на носители "Калибров", которые находятся в новороссийской бухте. Их надо было заблаговременно вывезти, зарядить, подготовить, чтобы нанести удары,

– сказал Мусиенко.

Оккупанты еще могут бить "Калибрами" с Каспийского моря. Но и там на протяжении последних недель раздаются взрывы.

