Боятся, – военный раскрыл, почему россияне не смогли атаковать "Калибрами" Украину
- Российские оккупанты не запускали ракет "Калибр" во время ракетного удара по Украине в ночь на 23 декабря.
- Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил, какие проблемы возникли у врага.
Во время ракетного удара в ночь на 23 декабря не запускали ракеты "Калибр" со своих носителей в Черном и Каспийском морях. Очевидно, сейчас у оккупантов есть некоторые проблемы на этом направлении.
Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, отметив, что Украина постаралась, чтобы враг по крайней мере на некоторое время не мог использовать "Калибры". Причина – блестящая операция СБУ в Новороссийске.
В чем проблема с "Калибрами"?
Как отметил Мусиенко, россияне были вынуждены затопить баржи при входе в бухту Новороссийска. Они опасались повторной атаки. Соответственно их корабли так и находятся в бухте.
Поэтому они не смогли рассчитывать на носители "Калибров", которые находятся в новороссийской бухте. Их надо было заблаговременно вывезти, зарядить, подготовить, чтобы нанести удары,
– сказал Мусиенко.
Оккупанты еще могут бить "Калибрами" с Каспийского моря. Но и там на протяжении последних недель раздаются взрывы.
Ракетный удар в ночь на 23 декабря: коротко
- В ночь на 23 декабря враг запустил 635 ударных беспилотников. Также зафиксировали 3 "Кинжала" и 35 крылатых ракет. Силы ПВО сбили/подавили 587 вражеских беспилотников. Также удалось сбить 34 крылатые ракеты.
- При этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, как удалось сбить российские крылатые ракеты. 34 з 35 уничтожили с помощью истребителей F-16.
- Той же ночью оккупанты снова били дронами по югу Одесской области. Там повредили энергетическую, портовую, промышленную, транспортную и жилую инфраструктуру.