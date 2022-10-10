Россия анонсировала новые массированные удары по Украине
Утром 10 октября Россия нанесла по городам Украины массированный ракетный удар. Однако страна-террорист не собирается останавливаться.
В России заявили, что массированный ракетный удар был ответом на "теракты" Украины по ее территории. Впоследствии в росСМИ появились утверждения Медведева, что это не последний такой удар, рассказывает 24 канал.
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Первый эпизод сыгран, будут и другие
Заместитель председателя Совбеза России заявил, что необходимо полноценно демонтировать политический режим Украины, ведь он представляет "прямую и явную" угрозу для страны-террориста. Как обычно Дмитрий Медведев назвал политический режим Украины "нацистским".
Поэтому кроме защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины,
– заявил Медведев.
Также, как сообщают росСМИ, российский военачальник Андрей Картаполов считает, что Россия должна была дать ответ на "диверсию" на Крымском мосту. Ведь взрыв 9 сентября показал, что России не следует ожидать благоразумия "оппонентов". Он надеется, что "предупреждение Путина о жестком ответе Киеву на теракты в России будет услышано теми, кто должен услышать".
Как на ракетные удары отреагировал Путин
Массированные ракетные удары по Украине прокомментировал и сам диктатор Владимир Путин. Он во время заседания Совбеза цинично заявил, что ответные удары по Украине нанесли "на теракты по территории России".
Да, это сделали по предложению Минобороны и по плану Генштаба высокоточным оружием "по объектам энергетики военного управления и связи Украины".
В случае продолжения проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ,
– подчеркнул Путин.
Более того, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Бондарев считает, что массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту свидетельствует о начале нового этапа российской "спецоперации".
Массированные ракетные удары по Украине: последние новости
- Россия нанесла ракетные удары по большинству областей Украины. Для этого враг выпустил более 80 ракет, однако большую часть уничтожили силы ПВО.
- Как заявила представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева, что в результате попаданий в Украине погибли более 10 человек. Еще около 90 человек получили ранения.
- Владимир Зеленский обратился к украинцам из центра Киева. Он заявил, что у российских оккупантов есть две мишени: энергообъекты по всей стране и люди.
- Также Владимир Зеленский договорился с Олафом Шольцом о созыве срочного заседания G7. На нем запланировано выступление президента Украины.
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