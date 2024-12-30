Мальчик, выживший после ракетного удара по Виннице, снял маску против рубцов, которую носил два года

Мальчик, который выжил после ракетного удара по Виннице 14 июля 2022 года, Роман Олексив, снял специальную голубую маску, которую носил два года. Она помогала предотвратить образование рубцов после тяжелых травм.

Это стало знаковым завершением очередного этапа его лечения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Олексива в Instagram.

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Какое сейчас состояние у мальчика

Отец Романа, Ярослав Олексив, поделился новыми фотографиями сына без маски.

В тот день Роман с мамой, 29-летней Галиной, ждал в Виннице на прием врача, когда российские ракеты поразили центр города. Галина погибла вместе с врачом и еще 25 людьми.

Роман выжил, несмотря на то, что получил ожоги 45% тела и повреждения внутренних органов. Все его тело было обожжено. Он полз по горячим камням, из-за чего сильно обжег ноги и ягодицы.

После трагедии мальчик перенес 27 операций и более 100 дней провел в реанимации в Дрезденской университетской клинике. Там он начал носить компрессионную одежду и маску, которые помогали готовить кожу к дальнейшим процедурам.

Врачи не верили, что Роман сможет ходить, но благодаря настойчивости он доказал обратное. Впоследствии мальчик вернулся к учебе, занятиям по бальным танцам и игре на баяне.

Вот пришло время, когда синяя маска остается воспоминанием о том периоде нашей жизни. Теперь наши реабилитации выглядят и будут выглядеть иначе. Мысленно мы уже дома в Украине. Надеемся, вскоре это произойдет на самом деле. Там начнется новая страница – жизни, выздоровления и мечтаний!

– отметил отец мальчика.

Напомним, 14 июля 2022 года российская атака на Винницу унесла жизни по меньшей мере 20 человек, а более 50 получили тяжелые ранения. Среди погибших была 4-летняя Лиза, которая вместе с мамой шла к логопеду.