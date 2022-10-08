Трагедия в Запорожье: момент прилета российской ракеты в жилой дом попал на видео

Российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью 6 октября. В сети появилось видео, на котором можно увидеть момент попадания снаряда в жилой дом.

Заметим, что ракетный удар по Запорожью произошел под утро. Его в 05.15 подтвердил глава ОВА Александр Старух. Вскоре секретарь городского совета добавил, что в результате атаки вспыхнули жилые дома.

Читайте также Оккупанты снова ударили ракетами по Запорожью и окрестностям

Враг попал в многоэтажки.

Куртев позже предоставил дополнительные сведения. По его словам, по многоэтажкам было выпущено 7 ракет. Это послужило причиной разрушения целых подъездов. Впоследствии стало известно как о пострадавших, так и о жертвах террористической атаки со стороны России.

Вскоре в сети появилось жуткое видео. На нем можно увидеть момент попадания одной из ракет в жилой дом. В ролике видно, как без спешки идет человек, и буквально через секунду российский снаряд бьет по многоэтажке. Моментально загорается огонь, а в небо вздымается дым.

Момент попадания ракеты в многоэтажку в Запорожье сняли: видео

Всего в результате ракетных ударов повреждения получили 40 многоэтажек и зданий. В этих домах, рассказал Куртев, разрушено по целому подъезду. Известно, что в одном из домов серьезно разрушены крыша, окна, а также водопровод. Кроме того, в частном секторе разрушены 2 и повреждены 9 жилых домов.

Число жертв возросло

Что касается жертв ракетного удара, то по состоянию на 07.29 7 октября в ГСЧС сообщили об 11 погибших. К счастью, 21 человека удалось спасти. А уже к вечеру того же дня Куртев сообщил, что число погибших возросло до 14 человек.

Отметим, что в Офисе Президента ракетные обстрелы назвали террористической атакой. По словам главы ОП Андрея Ермака, враг умеет воевать исключительно против гражданских. Поэтому эти "жалкие трусы" и нанесли ракетный удар по многоэтажкам.

По его словам, следует раз и навсегда решить российский вопрос. Для этого следует использовать оружие, санкции и изоляцию. Ермак добавил, что захватчиков ожидает тотальный разгром. А еще их непременно привлекут к ответственности за все, что они сделали.

Кирилл Тимошенко, заместитель главы ОП, подчеркнул, что Россия запланировала этот теракт. Она намерена уничтожать украинские города и села. И делает это для того, чтобы стереть с лица земли все украинское.

Достойно внимания – подробности новой террористической атаки в Запорожье: смотрите видео