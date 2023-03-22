"Выжигайте эту мразь": россияне зверски отреагировали на удар по Запорожью

Утром 22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по многоэтажным домам в Запорожье. В результате обрушились этажи, а также есть погибший и пострадавшие. На это россияне, искренне удивляющиеся, почему их так не любят в мире, в сети радуются теракту.

Свои язвительные и циничные комментарии они публикуют в телеграм-каналах, пишет 24 Канал.

К теме Россия ударила ракетами по Запорожью: все, что известно

Россияне радуются терактам в Украине

В присущей им манере они разошлись в причинах трагедии, однако едины в радости горю украинцев. Так, некоторые россияне прославляют свою армию и отмечают, что она работает прекрасно, а некоторые наоборот убеждены, что это, конечно же, работа самой Украины.



Комментарий россиян по теракту в Запорожье / Скриншот



Некоторые россияне считают, что удар нанесла Украина / Скриншот

Некоторые россияне настолько поражены терактом, который повредил не только здания, но и унес жизни мирных жителей, что предлагают пересмотреть момент попадания ракеты в замедленном режиме.



Цинические комментарии граждан страны-террористки / Скриншот

Также в свою циничность жители страны-террористки добавляют и абсурд. Пользователь телеграма Владимир в империалистическом духе призвал "выжигать эту мразь" и очищать этим "наши святые земли", хотя говорится о территории другого государства. И сразу после таких призывов начал молить Бога и Богородицу, чтобы они оберегали русских. Хотя после всех этих зверств им дорога только в ад.



Оккупанты призывают уничтожать украинцев и цинично просят о защите Бога / Скриншот

Отметим, что к каждому из этих сообщений в телеграм-каналах достойные и яркие представители своей нации оставили лайки, чтобы выразить приверженность зверскому лицу оккупантов.

Что известно о террористической атаке в Запорожье 22 марта: коротко