"Выжигайте эту мразь": россияне зверски отреагировали на удар по Запорожью
Утром 22 марта оккупанты нанесли ракетные удары по многоэтажным домам в Запорожье. В результате обрушились этажи, а также есть погибший и пострадавшие. На это россияне, искренне удивляющиеся, почему их так не любят в мире, в сети радуются теракту.
Свои язвительные и циничные комментарии они публикуют в телеграм-каналах, пишет 24 Канал.
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Россияне радуются терактам в Украине
В присущей им манере они разошлись в причинах трагедии, однако едины в радости горю украинцев. Так, некоторые россияне прославляют свою армию и отмечают, что она работает прекрасно, а некоторые наоборот убеждены, что это, конечно же, работа самой Украины.
Комментарий россиян по теракту в Запорожье / Скриншот
Некоторые россияне считают, что удар нанесла Украина / Скриншот
Некоторые россияне настолько поражены терактом, который повредил не только здания, но и унес жизни мирных жителей, что предлагают пересмотреть момент попадания ракеты в замедленном режиме.
Цинические комментарии граждан страны-террористки / Скриншот
Также в свою циничность жители страны-террористки добавляют и абсурд. Пользователь телеграма Владимир в империалистическом духе призвал "выжигать эту мразь" и очищать этим "наши святые земли", хотя говорится о территории другого государства. И сразу после таких призывов начал молить Бога и Богородицу, чтобы они оберегали русских. Хотя после всех этих зверств им дорога только в ад.
Оккупанты призывают уничтожать украинцев и цинично просят о защите Бога / Скриншот
Отметим, что к каждому из этих сообщений в телеграм-каналах достойные и яркие представители своей нации оставили лайки, чтобы выразить приверженность зверскому лицу оккупантов.
Что известно о террористической атаке в Запорожье 22 марта: коротко
- Утром в среду, 22 марта, оккупационные войска атаковали Запорожье. В городе раздалось сразу несколько взрывов во время воздушной тревоги.
- По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, Россия выпустила по городу 6 ракет. 2 ракеты попали по двум многоэтажкам в Запорожье. Отметим, что неизвестно, каким типом ракет атаковала Россия.
- В результате обстрела многоэтажки известно об одном погибшем человеке, который умер в больнице. По состоянию на 14:00 в больницах в результате теракта находятся 25 человек. Среди пострадавших трое детей.
- На ракетный террор в Запорожье отреагировал Владимир Зеленский. Он опубликовал видео попадания ракеты в здание, а также осудил обстрел.