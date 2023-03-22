Свої уїдливі та цинічні коментарі вони публікують у телеграм-каналах, пише 24 Канал.

До теми Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: все, що відомо

Росіяни радіють терактам в Україні

У притаманній їм манері вони розійшлися в причинах трагедії, однак єдині у радості горю українців. Так, деякі росіяни прославляють свою армію та зазначають що вона працює прекрасно, а деякі навпаки переконані, що це, звісно ж, робота самої України.



Коментар росіян щодо теракту у Запоріжжі / Скриншот



Деякі росіяни вважають, що удару завдала Україна / Скриншот​

Деякі ж росіяни настільки вражені терактом, який пошкодив не лише будівлі, а й забрав життя мирних жителів, що пропонують переглянути момент влучання ракети у вповільненому режимі.



Цинічні коментарі громадян країни-терористки / Скриншот

Також до своєї цинічності жителі країни-терористки додають й абсурд. Користувач телеграму Володимир в імперіалістичному дусі закликав "випалювати цю мразоту" і очищати цим "наші святі землі", хоча мовиться про територію іншої держави. І одразу після таких закликів почав молити Бога та Богородицю, щоб вони оберігали росіян. Хоча після всіх цих звірств їм дорога лише до пекла.



Окупанти закликають знищувати українців та цинічно просять про захист у Бога / Скриншот

Зазначимо, що до кожного з цих повідомлень у телеграм-каналах гідні та яскраві представники своєї нації залишили вподобайки, щоб виразити прихильність звірському обличчю окупантів.

Що відомо про терористичну атаку у Запоріжжі 22 березня: коротко