"Доброе утро, Зеленский": оккупанты показали, как запускают ракеты по Украине
Российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли города Украины своими крылатыми ракетами. Несколько из них, вероятно, даже ворвались в воздушное пространство Румынии и Молдовы. Также захватчики в это время распространяли видео, на которых "желали" украинскому президенту "доброго утра".
Россия 10 февраля запустила десятки ракет по нашему государству и несколько из них по дороге "посетили" страну, являющуюся членом НАТО, – то есть Румынию. Самое циничное в этой ситуации то, что оккупанты распространяли видео, на которых с насмешкой обращаются к главе нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-канал.
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Западу следует обратить внимание
Собственно, на одном из активно распространяемых в сети видео путинский боец запускает с бомбардировщика Ту-95 крылатую ракету.
С добрым утром, Зеленский,
– звучат на фоне слова от оккупанта.
Этот ролик является еще одним "обращением" к западным элитам, которые решили просто проигнорировать факт того, что российская ракета ворвалась в воздушное пространство Румынии и Молдовы.
Как россияне запускали ракеты по Украине: смотрите видео из соцсетейОбратите внимание! На официальном уровне Румыния заявила, что российская ракета пролетела в 35 километрах от границы. В то же время в Воздушных силах нашего государства пообещали вскоре предоставить доказательства, что это не так. Более того, там констатировали, что ракет было две и были они типа "Калибр".
Массированная ракетная атака 10 февраля: последние новости
- Глава Львовской ОВА около 15:00 отметил, что одна из вражеских ракет упала вблизи санатория во Львовском районе области. Максим Козицкий также констатировал, что взрывная волна повредила окна здания и, по предварительным данным, жертв или пострадавших нет.
- Кроме того, в Укрэнерго назвали главные цели Кремля. Там подчеркнули, что это уже 14 по счету массированная ракетная атака и россияне хотели повредить, прежде всего, электростанции и объекты высоковольтной сети.
- Это очередное доказательство того, что Путин не остановится ни перед чем на пути к тому, чтобы погрузить наше государство в тотальную тьму. Однако благодаря ВСУ этого, очевидно, не произойдет никогда.