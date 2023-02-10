"Доброе утро, Зеленский": оккупанты показали, как запускают ракеты по Украине

Российские оккупанты в очередной раз массированно обстреляли города Украины своими крылатыми ракетами. Несколько из них, вероятно, даже ворвались в воздушное пространство Румынии и Молдовы. Также захватчики в это время распространяли видео, на которых "желали" украинскому президенту "доброго утра".

Россия 10 февраля запустила десятки ракет по нашему государству и несколько из них по дороге "посетили" страну, являющуюся членом НАТО, – то есть Румынию. Самое циничное в этой ситуации то, что оккупанты распространяли видео, на которых с насмешкой обращаются к главе нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-канал.

Читайте также Все "деятели" известны: как в Молдове реагируют на возможную эскалацию России против страны

Западу следует обратить внимание

Собственно, на одном из активно распространяемых в сети видео путинский боец запускает с бомбардировщика Ту-95 крылатую ракету.

С добрым утром, Зеленский,

– звучат на фоне слова от оккупанта.

Этот ролик является еще одним "обращением" к западным элитам, которые решили просто проигнорировать факт того, что российская ракета ворвалась в воздушное пространство Румынии и Молдовы.

Как россияне запускали ракеты по Украине: смотрите видео из соцсетей

Массированная ракетная атака 10 февраля: последние новости

Глава Львовской ОВА около 15:00 отметил, что одна из вражеских ракет упала вблизи санатория во Львовском районе области. Максим Козицкий также констатировал, что взрывная волна повредила окна здания и, по предварительным данным, жертв или пострадавших нет.

Кроме того, в Укрэнерго назвали главные цели Кремля. Там подчеркнули, что это уже 14 по счету массированная ракетная атака и россияне хотели повредить, прежде всего, электростанции и объекты высоковольтной сети.

Это очередное доказательство того, что Путин не остановится ни перед чем на пути к тому, чтобы погрузить наше государство в тотальную тьму. Однако благодаря ВСУ этого, очевидно, не произойдет никогда.