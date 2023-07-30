Ракетный обстрел Сум: россияне повредили еще один храм УПЦ МП

Вечером 29 июля российские террористы нанесли ракетный удар по Сумам. В результате обстрела поврежден храм УПЦ МП.

В Сумской епархии сообщили, что в результате атаки агрессора получил повреждения Сретенский храм. Об этом пишет 24 Канал.

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Повреждена кровля и выбиты окна

29 июля 2023 года от взрывной волны в результате воздушной атаки российского агрессора на Сумы поврежден Сретенский храм города,

– говорится в сообщении.

Повреждена кровля купола, выбиты окна в храме и церковном помещении воскресной школы. Но главное, что обошлось без жертв.

Кстати, Сретенский храм еще только строится. Рядом с ним расположены два профессиональных лицея, где готовят гражданских специалистов, отметили в епархии. Общежитие одного из них разрушила российская ракета.

Российские террористы разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе

Заметим, что 23 июля российские террористы массированно атаковали Одесщину. Оккупанты выпустили 5 видов ракет всех типов базирования.

Среди прочего военные преступники попали в самый большой храм города – Спасо-Преображенский собор УПЦ МП. Ракета прилетела прямо в центральный алтарь.

В результате обстрела частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждена внутренняя отделка и иконы.

Кроме того, из-под завалов вытащили Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

По состоянию на утро 30 июля известно о двух погибших и 20 травмированных в результате ракетного удара военных преступников по зданию учебного заведения в Сумах.