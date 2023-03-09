Начала скулить перед взрывом, – во время массированного удара собака спасла жителя Львовщины
Источник:"Радио Свобода"
Во Львовской области собака спасла жизнь своему владельцу во время массированного ракетного удара. Пес начал скулить перед тем, как произошел прилет.
Об этом Богдан рассказал журналистам на месте в Золочевском районе Львовщины, где ночью 9 марта раздавались взрывы. Мужчина рассказал, что собака скулит перед взрывами.
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Россияне атаковали Золочевский район
Именно так произошло и 9 марта, когда российские военные в очередной раз направили свои смертоносные ракеты на украинцев. По словам Богдана, он вышел успокоить собаку, когда услышал взрыв. Он предположил, что если бы не вышел из кухни, то вряд ли сейчас был бы жив.
Она у меня скулит, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и лег дальше, это же поздний час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме – вы бы уже сегодня меня не видели,
– рассказал Богдан.
Во время массированного удара собака спасла жителя Львовщины: видео
Россияне атаковали Львовщину: что известно
- В четверг, 9 марта, около 4 часов утра в Золочевском районе во время воздушной тревоги упала вражеская ракета.
- В результате погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Огонь уже потушили, а разбор разрушенных зданий завершили.
- Остальные ракеты, которые находились в воздушном пространстве Львовщины, силы ПВО сбили.
- После массированного ракетного удара в сети появилась щемящая фотография. На ней собака, которая спит на руинах, что еще недавно были ее домом. Дом животного разрушили оккупанты своей ракетой 9 марта.
- В целом противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Силы обороны Украины уничтожили34 крылатых ракеты, а также 4 "Шахида". Российское Минобороны, а также кремлевские пропагандисты отреагировали на массированный ракетный удар по Украине. Там заявили, что это "акт возмездия за Брянск".