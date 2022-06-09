Ракету по Житомирской области выпустили самолеты из Беларуси

По территории Житомирской области в ночь на 9 июня выпустили ракету. Известно, что атаку совершили самолеты из Беларуси.

Смертельное оружие в Украину было доставлено с территории Беларуси. Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов, пишет 24 канал.

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Как из Беларуси обстреляли Житомирщину

Сегодня с одного из аэродромов Беларуси противник поднял самолеты и нанес ракетный удар по территории Украины в 01:15 в Житомирской области,

– отметил Громов.

Известно, что враг привлек 3 истребителя-бомбардировщика – два Су-34 и один Су-30.

Заметим, ракета попала в многоэтажку в Новограде-Волынском. В это время в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Пока информации о жертвах и пострадавших в результате удара нет.

В приграничных населенных пунктах Житомирской области ввели ограничения для гражданского населения . Так, людям запретили выходить за пределы собственных дворов с 22:00 по 05:00, находиться в лесах, перевозить оружие без разрешения, фотографировать дороги, заниматься разными видами отдыха, носить военную форму и использовать дроны.

Важно За 100 дней полномасштабной войны оккупанты нанесли по Житомирщине около 100 ракетных ударов

Предварительные обстрелы области

За все время войны российские оккупанты повредили в Житомирской области 2,6 тысячи объектов гражданской, промышленной и военной инфраструктур. Первые авиаудары россияне нанесли по Овручской общине, чем нанесли ущерб более чем на 150 миллионов гривен.

В мае враг несколько раз атаковал Малин. Тогда под удар попала железная дорога. К сожалению, погиб проводник пассажирского поезда, а еще 4 человека получили осколочные ранения. Кроме того, российская крылатая ракета повредила целый ряд частных жилых домов, хозяйственных помещений и объектов гражданской инфраструктуры.

Последние новости о ситуации на фронте: коротко

Россияне хотят полностью захватить Северодонецк, но пока успеха не имеют.

Враг готовится к наступлению на Славянск с форсированием реки Северский Донец.

Оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении, но понесли потери и отступили, чтобы восстановить свои подразделения.

На Харьковском направлении вражеские войска прилагают усилия, чтобы удержать занятые позиции. Они хотят восстановить утраченное положение, но вооруженные силы Украины не позволяют. В то же время оккупанты активно обстреливают подразделения наших защитников.

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