950 километров – это не шутки: как Украине поможет высокоточная крылатая ракета от США

Украина может получить ракеты AGM-158 JASSM для истребителей F-16. Это оружие способно работать по огромной части территории России. Но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что AGM-158 JASSM – крылатые ракеты класса "воздух – поверхность". Их смогут использовать именно на истребителях F-16.

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Какова дальность поражения JASSM

Как отметил Свитан, ракеты AGM-158 JASSM имеют различные модификации. Они отличаются по дальности: примерно от 360 километров – до 980 километров.

Важно получить разрешение бить по территории России и ракеты с дальностью на 980 километров. Это мы сможем почти на всем Поволжье вражеские объекты минусовать. Также надо будет достаточное количество ракет. Десяток ничего не даст. Нужны сотни ракет,

– заметил Свитан.

Обратите внимание! СМИ сообщают, что США близки к тому, чтобы передать Украине крылатые ракеты JASSM. Ракеты могут войти в пакет вооружений этой осенью. Но решение еще не принято. А окончательная поставка может занять несколько месяцев из-за технических вопросов.

По мнению Свитана, вряд ли Украина получит эти ракеты сейчас из-за осторожной политики Джо Байдена. Возможно, решение будет. Но поставка состоится уже при следующем президенте США, если ничего не изменится.