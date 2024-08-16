Важные нюансы о ракетах под F-16, которые может получить Украина

Поговорим о дальнобойных ракетах AGM-158 под F-16, которые в теории может получить Украина. Я не буду повторять то, что уже написали наша и западная пресса, а предлагаю сделать один шаг вперед и поговорить вот о чем.

Придется "докручивать"

Эмоциональные качели (от слова "гойда!") ну тему ракет под F-16 для ВСУ здесь вполне возможны, так как говорится о новом типе дальнобойного вооружения как раз под конец каденции Джо Байдена.

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Поэтому чисто для профилактики не помешает уже сейчас расставить акценты, даже если перспективы очень призрачные.

Например, говорится о том, что функционерам Пентагона надо решить вопрос с "чувствительными технологиями" и способностью имеющихся в ВСУ F-16 применять крылатые ракеты AGM-158. Вот в этом точно не стоит будет искать никакой внешнеполитической мотивации.

Начнем с того, что сейчас наша авиация получает самолеты, которые во времена холодной войны изготавливались по лицензии на европейских заводах. Поэтому там может и не быть по умолчанию опции по способности запускать ракеты AGM-158, и ее надо будет "докручивать".

В открытом доступе были данные о том, что крылатую ракету французского производства SCALP-EG надо готовить к миссии 12 часов. Аналогичный показатель по AGM-158 пока не встречал, но вряд ли там процесс меньше, поэтому действительно есть над чем поработать.

Пространство для игры "управление эскалацией"

Если уж придется искать возможную внешнеполитическую мотивацию, то это, например, в вопросе дальности применения крылатых ракет, которые могут быть переданы Украине. Оно-то и несложно найти в открытом доступе, что крылатые ракеты типа AGM-158B JASSM-ER могут бить на дальность аж 900 километров. Но в публикации от Politico намек был скорее на базовый вариант этих ракет AGM-158A на дальность до 370 километров включительно. Если дадут этот вариант, то тоже хорошо, потому что этого вполне достаточно, чтобы целиться по аэродромам ВКС России в 200-километровой зоне от границы (ну и соответственно требовать разрешение на такое применение).

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Внешнеполитическая мотивация может быть и в количестве AGM-158, которые нам могут дать. Действительно, в публикации от Politico было указание на темп производства в 45 таких ракет в месяц на мощностях американского ВПК. Далее от себя допишу, что в ВВС США JASSM-ER – это по состоянию на сейчас наиболее дальнобойная крылатая ракета с конвенционной боевой частью, в том числе и для стратегической авиации.

"Внутренняя" стоимость одной ракеты – около 3 миллионов долларов. Заказ Пентагона на 2025 финансовый год – 550 единиц. Но здесь вытекает специфический нюанс, что такие ракеты американский ВПК делает чуть более медленными темпами, чем российских – Х-101 (там уже доходит до 50 в месяц). Это создает пространство для игры "управление эскалацией".

Ну и на всякий случай – да, Польша уже заказала для себя "несколько сотен" (без конкретных цифр) ракет JASSM-ER на 0,7 миллиарда долларов с поставкой в 2026 – 2030 годах. По данным из открытых источников, польские ВВС имеют в запасе лишь до 100 единиц AGM-158 под F-16.

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Если уж продолжать о качелях, то, например, несложно просчитать, что в западной прессе могут стартовать публикации о невероятных сложностях, которые могут ждать Украину в применении AGM-158 под F-16. Например, вопросы обучения пилотов и технического персонала, ожидаемого оперативного эффекта, и возможностей российской ПВО противодействовать этим крылатым ракетам. Все эти публикации могут быть по-своему справедливы.

Ну, например, в недавней публикации британского аналитического центра RUSI было утверждение, что во время контрнаступления ВСУ летом 2023 года было потрачено значительное количество ракет Storm Shadow и SCALP-EG, но реальный эффект от применения оказался ниже ожидаемого.

Или же в случае с AGM-158 говорится о дозвуковой крылатой ракете, а такие средства воздушного нападения сбивать проще, чем оперативно-тактические баллистические ракеты.

Но с другой стороны, во время полномасштабного вторжения России наши военные показали способность преодолевать подобные организационные вызовы при наличии технической поддержки от стран Запада.

Ведь по состоянию на февраль 2022 года в нашей авиации почти не было управляемого вооружения "воздух – поверхность", но более чем 2 года спустя есть не просто целая номенклатура различных бомб и ракет, есть и персонал, умеющий это применять. А при изменении вектора применения SCALP-EG и Storm Shadow показали особенно целебный эффект в плане ударов по корабельному составу и возможностям Черноморского флота России.