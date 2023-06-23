США заказали новые ракеты: Жданов назвал их главное преимущество

Министерство обороны США заключило контракт на производство ракет типа AMRAAM, часть из которых будет передана Украине. Превосходство этих ракет заключается не только в большой дальности полета.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, от AMRAAM невозможно уклониться.

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"Эта ракета высокоточная и самонаводящаяся. Уклониться от нее невозможно, потому что ею можно управлять на всех участках траектории полета", – отметил Жданов.

В чем преимущество ракет AMRAAM: смотрите видео

Что известно об AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – американская авиационная всепогодная управляемая ракета с активной радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей.

Ракеты AMRAAM имеют несколько модификаций, которые постоянно совершенствуют. В разных модификациях максимальная дальность пуска ракеты составляет от 50 до 180 километров.

Основная функция: тактическая ракета воздуха – воздух.

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