Американские ATACMS или немецкие Taurus: какие ракеты будут более полезны для ВСУ

Financial Times сообщает, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине небольшую партию дальнобойных ракет ATACMS еще до визита президента Владимира Зеленского в США. Там решили не объявлять об этом публично, чтобы не давать подсказки россиянам.

Предположим, с предоставлением Украине американских ATACMS – немцы отважатся передать ракеты Taurus. Военно-политический обозреватель группы "Информационное пространство" Александр Коваленко помог разобраться 24 Канала, если Украина получит обе модели ракет, то какие из них более эффективны – американские ATACMS или немецкие Taurus.

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Как воины могут использовать ATACMS

"Почему небольшая партия? Вспомним, что было с М142 HIMARS. Мы сразу получили их сколько – десятки, сотни? Нет. Мы получили несколько единиц М142 HIMARS и М270 HIMARS. Мы постепенно увеличивали это количество, демонстрируя, что используем это вооружение", – сказал Коваленко.

Скорее всего, это тестовая партия, которая поможет проверить эффективность ракеты. Ведь ATACMS имеют свои особенности: и положительные, и отрицательные.

Ракеты имеют модификации с разными боевыми частями: кассетной и унитарной осколочно-фугасной. Предположим, прежде всего Украине передадут ATACMS с кассетными бомбами.

По словам Коваленко, этого вполне достаточно, чтобы нанести высокоточный удар по аэродрому, ремонтной базе или объекту, в котором находится большое количество личного состава или техники.

В первую очередь они будут использоваться по материковой части: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях,

– подчеркнул Коваленко.

Коваленко рассказал, какие ракеты эффективнее – ATACMS или Taurus: смотреть видео

После передачи ATACMS – немцы отважатся передать Taurus

В то время как Storm Shadow, SCALP, Taurus и другие украинские ракеты будут ориентированы на временно оккупированный Крым. В конце концов, если Украина получит ATACMS и Taurus, ракеты помогут снять нагрузку с авиационных компонентов Storm Shadow и SCALP.

Я полностью уверен, что если нам передадут ATACMS, то мы получим и Taurus. Хотя есть некоторые нюансы с использованием Taurus. Но это такая же ситуация, например, как с передачей танков,

– заметил Александр Коваленко.

Напомним, Германия начала передачу Leopard 2 после того, как Украина получила Challenger 2, а также согласовала поставки танков Abrams с Вашингтоном. Похожая ситуация может произойти с передачей ATACMS и Taurus.

Комплексное использование всего будет полезно. Нельзя одно без другого оценивать. Комплексно все средства поражения будут вносить эффект в уничтожение российских оккупантов,

– подытожил Коваленко.

Что известно о передаче Украине ATACMS