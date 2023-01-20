В следующем пакете помощи для Украины будут ракеты для NASAMS, – Пентагон

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Вскоре стало известно, что в нем будут ракеты для норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. С помощью них ВСУ смогут сбивать вражеские воздушные цели.

Известно, что общее количество оружия, которое предоставит Вашингтон нашему государству в новом пакете помощи, можно оценить в 2,5 миллиарда долларов. Собственно, объявили о нем в Пентагоне в ночь на пятницу, 20 января.

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Сами ЗРК NASAMS Киеву предоставит Канада

Заметим, что пока Пентагон не намерен нам предоставлять дополнительные эти зенитно-ракетные комплексы. Однако на сайте ведомства отмечено, что эти установки ВСУ передаст Канада.

На прошлой неделе Канада объявила, что предоставит Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. Это большая инвестиция в способность Украины защищать свое небо,

– сказал глава минобороны США Ллойд Остин.

В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин, начиная полномасштабную войну, не рассчитывал на то, что украинская нация будет с таким мужеством и отчаянностью противостоять российским захватчикам.

Военная помощь от партнеров: последние новости

К этой теме следует сказать, что 20 января в Германии состоялась встреча в рамках "Рамштайна" союзников нашего государства. На этом мероприятии решался вопрос, получат ли Вооруженные Силы танки от партнеров.

Собственно, новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус констатировал, что Запад не будет передавать пока нашему государству боевые военные танки. Однако ФРГ проверит запасы танков Leopard 2.

Кроме того, в новом пакете военной помощи от Пентагона будет, в частности, 90 бронетранспортеров Stryker с 20 минными установками. Следует отметить, что о предоставлении этого вооружения стало известно через несколько часов перед "Рамштайном".

О том, что Украина получит от Канады NASAMS , стало известно после разговора главы минобороны Украины Алексея Резникова с его канадской коллегой Анитой Ананд. Высокопоставленное должностное лицо отметило, что эти системы помогут украинской армии защитить объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников и ракет.



Что будет в новом пакете военной помощи от США / Картинка 24 Канала