В следующем пакете помощи для Украины будут ракеты для NASAMS, – Пентагон
Источник:Минобороны США
Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Вскоре стало известно, что в нем будут ракеты для норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS. С помощью них ВСУ смогут сбивать вражеские воздушные цели.
Известно, что общее количество оружия, которое предоставит Вашингтон нашему государству в новом пакете помощи, можно оценить в 2,5 миллиарда долларов. Собственно, объявили о нем в Пентагоне в ночь на пятницу, 20 января.
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Сами ЗРК NASAMS Киеву предоставит Канада
Заметим, что пока Пентагон не намерен нам предоставлять дополнительные эти зенитно-ракетные комплексы. Однако на сайте ведомства отмечено, что эти установки ВСУ передаст Канада.
На прошлой неделе Канада объявила, что предоставит Украине систему противовоздушной обороны NASAMS. Это большая инвестиция в способность Украины защищать свое небо,
– сказал глава минобороны США Ллойд Остин.
В то же время он отметил, что президент России Владимир Путин, начиная полномасштабную войну, не рассчитывал на то, что украинская нация будет с таким мужеством и отчаянностью противостоять российским захватчикам.
Военная помощь от партнеров: последние новости
- К этой теме следует сказать, что 20 января в Германии состоялась встреча в рамках "Рамштайна" союзников нашего государства. На этом мероприятии решался вопрос, получат ли Вооруженные Силы танки от партнеров.
- Собственно, новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус констатировал, что Запад не будет передавать пока нашему государству боевые военные танки. Однако ФРГ проверит запасы танков Leopard 2.
- Кроме того, в новом пакете военной помощи от Пентагона будет, в частности, 90 бронетранспортеров Stryker с 20 минными установками. Следует отметить, что о предоставлении этого вооружения стало известно через несколько часов перед "Рамштайном".
Что будет в новом пакете военной помощи от США / Картинка 24 Канала