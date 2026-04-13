Ракеты, дроны, артиллерия: Зеленский показал вооруженную мощь Украины
- Владимир Зеленский показал вооруженную мощь Украины, в частности ракеты, дроны и артиллерию, в видео ко Дню оружейника.
- Зеленский подчеркнул успехи украинской оборонной индустрии и ее международное признание, в частности в странах Ближнего Востока и Европы.
Владимир Зеленский ко Дню оружейника, который отмечают 13 апреля, показал вооруженную мощь, которую имеет наше государство. Речь идет о ракетах, дронах и артиллерии, которую смогло создать наше государство, в частности после полномасштабного вторжения России.
Об этом говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Владимира Зеленского.
Что рассказал Зеленский о вооруженной мощи Украины?
Владимир Зеленский отметил, что 13 апреля – профессиональный день тех, кто приумножу украинскую силу, ежедневно и каждую ночь, руками и умом, в тишине цехов и мастерских, чтобы громко было врагу. Склонившись над чертежами и расчетами, чтобы украинское возмездие было до сантиметра точно доставлено адресату.
Невидимые герои нашей обороны. Но результаты их работы мы видим ежедневно, а зло ежедневно чувствует. Это наши украинские оружейники – все работники оборонно-промышленного комплекса Украины. За четыре года Украина построила новую оборонную индустрию. Масштабную, действенную, во всех смыслах исключительную,
– сказал глава государства.
На видео украинского лидера были ракеты украинского производства, беспилотные системы, перехватчики, ударные и морские дроны, разведчики, артиллерия, боеприпасы, бронетехника, роботизированные комплексы и многое-многое другое.
Украинское оружие: ракеты, перехватчики и дроны / Скриншоты из видео с телеграм-канала Владимира Зеленского
"Все то, что сегодня действительно гордо называется "оружие Украины". Защищает наше небо, наши города и села, спасает жизни, доказывает, что "сделано в Украине" – это синоним понятия "эффективно и сильно"", – отметил Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех, кто работает в оборонном комплексе и в вооруженной промышленности.
Какие оборонные способности украинской оборонки?
Владимир Зеленский отметил, что способности оборонной индустрии Украины – это миллионы FPV-дронов в год, это наши дипстрайки, это интерсепторы, миллионы снарядов.
Украина имеет свое дальнобойное ракетное оружие. И не просто разработку, а реальную силу, которая уже работает. "Фламинго" и "Рута", "Ад" и "Нептун", "Паляница", "Ольха" – мы уже можем всем этим гордиться, но останавливаться на этом точно не будем. Это только наши начальные шаги. Индустрия будет развиваться, и враг будет это чувствовать,
– сказал президент.
Оборонительные способности Украины / Фото из телеграм-канала Владимира Зеленского
По словам украинского лидера, все видят историческую дальнобойность наших дронов – на расстоянии 1 750 километров от нашей границы.
"Будет больше. Это не о рекордах, а о справедливости, которая найдет зло где угодно в мире, и наши "Январь", "Февраль", "Морок", "Барс", "Горизонт", FP – доказательства этому", – отметил глава государства.
Кроме того, Зеленский рассказал об украинских наземных роботизированных комплексах. Впервые в истории войны вражескую позицию было взято исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эту операцию выполнили без участия пехоты и без потерь с нашей стороны.
"Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", другие наши НРК только за три месяца выполнили на фронте уже более 22 тысяч миссий,
– подчеркнул Зеленский.
Как украинское оружие уже покоряет мир?
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский опыт безопасности, наша военная экспертиза – сейчас это наиболее желанный товар для десятков стран мира.
"Наши перехватчики уже работают на Ближнем Востоке и в странах Залива. Мы создаем сильную интегрированную систему защиты неба из многих компонентов. Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар имеют свою ПВО от баллистики и других ракет, но вместе с нашей военной экспертизой у них есть решение, чтобы защищаться от "Шахедов", чтобы выявлять эту угрозу и реагировать масштабно", – сказал украинский лидер.
Украина также в коммуникации с Кувейтом, Оманом, с Турцией, Сирией. В украинском опыте заинтересованы страны Азии и Африки.
Мы поддерживаем тех, кто поддерживает нас, работаем, чтобы каждый стал сильнее. И уже на этой неделе у нас будет разговор с европейцами – переговоры о создании совместной системы защиты неба. Я уверен: или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или некоторые в Европе рискуют стать частью "русского мира",
– сказал президент.
Он также отметил, что у Украины есть и опыт обеспечения морской безопасности, объективно наиболее свежий в мире.
"Когда говорят о безопасности в Ормузском проливе – это часто теоретические разговоры. Те, кто их ведет, не выполняли сами подобных операций. Украинцы выполняли. Мы боролись и с вражеским флотом, и с ударами с воздуха, и с морскими минами – через все это мы прошли. И если партнеры предложат нам равноправное сотрудничество, Украина может помочь", – отметил глава государства.
Зеленский сказал, что морские дроны Sea Baby, "Магура", "Сарган" известны многим, и это тоже украинская экспортная позиция.
Как и наша артиллерия, которую мы производим наиболее масштабно в Европе. Как и наши снаряды, которых сейчас все больше. Как и наша "броня", которая ежегодно становится все более эффективной. Все это обеспечивает наш ОПК – наши оборонцы, наши украинские оружейники,
– резюмировал президент.
Какие инновации в ракетах воплощала Украина в последнее время?
В Киеве 13 апреля представили новую ракету-дрон Areion, созданную на базе проекта "Паляница". Эта ракета может запускаться, в частности, с пусковой установки комплекса "Нептун".
Народный депутат Федор Вениславский рассказал, что Украина дважды запускала ракеты в космос во время полномасштабного вторжения России. Первый запуск состоялся на высоту 100 километров, а второй – на 204 километра.