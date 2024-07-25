Следует отметить, что в начале полномасштабного вторжения оккупанты имели 440 ракет типа Х-101. По состоянию на сейчас эта цифра существенно меньше, но захватчики не останавливают производство.

Смотрите также Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Какая в России ситуация с ракетами Х-101

По информации ГУР Минобороны, сейчас Россия обладает 160 ракетами Х-101, которые может применить во время обстрелов. Это на 280 единиц меньше, чем было в начале большой войны.

В 2023 году врагу удалось изготовить около 460 таких ракет. Сейчас ежемесячно удается изготавливать около 50 единиц соответствующего вооружения.

Обратите внимание! Украинская разведка отмечает, что 90% деталей и оборудования для ракет Х-101 Россия импортирует с Запада через Китай.

Издание Financial Times называло несколько иные данные по производству Россией ракет Х-101. По словам аналитиков, в 2021 году Кремль изготовил 56 единиц соответствующего оружия, а в 2023 году – 420 единиц.

Журналисты вспоминали, что именно ракетой Х-101 оккупанты 8 июля ударили по киевской детской больнице "Охматдет". Они предполагали, что оружие может содержать более 50 различных деталей иностранного производства, что является свидетельством обхода санкций Москвой.

Ракета Х-101: что стоит о ней знать Это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля", обладающая технологией снижения радиолокационной заметности. Впервые ее применила Москва в 2015 году во время вторжения в Сирию. С 24 февраля 2022 года российская армия использует Х-101 в войне против Украины, обстреливая, в частности, гражданские объекты. Носителями ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Максимальная дальность полета оружия составляет до 5 500 километров. Общий вес – примерно 2 400 килограммов, а вес боевой части – до 960 килограммов.

Смотрите также Россияне подняли свои Ту-95 для атаки по Украине: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Добавим, что характерными чертами Х-101 является наличие реактивного двигателя в задней части, а также двух коротких крыльев вблизи середины ракеты. В частности, это помогло международным расследователям Bellingcat подтвердить, что именно этой ракетой Россия ударила по "Охматдету".