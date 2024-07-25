Слід наголосити, що на початку повномасштабного вторгнення окупанти мали 440 ракет типу Х-101. Станом на зараз ця цифра суттєво менша, але загарбники не спиняють виробництво.

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Яка у Росії ситуація з ракетами Х-101

За інформацією ГУР Міноборони, наразі Росія володіє 160 ракетами Х-101, які може застосувати під час обстрілів. Це на 280 одиниць менше, аніж було на початку великої війни.

У 2023 році ворогу вдалось виготовити близько 460 таких ракет. Наразі щомісяця вдається виготовляти близько 50 одиниць відповідного озброєння.

Зверніть увагу! Українська розвідка зазначає, що 90% деталей та обладнання для ракет Х-101 Росія імпортує зі Заходу через Китай.

Видання Financial Times називало дещо інші дані щодо виробництва Росією ракет Х-101. За словами аналітиків, у 2021 році Кремль виготовив 56 одиниць відповідної зброї, а у 2023 році – 420 одиниць.

Журналісти згадували, що саме ракетою Х-101 окупанти 8 липня вдарили по київській дитячій лікарні "Охматдит". Вони припускали, що зброя може містити понад 50 різних деталей іноземного виробництва, що є свідченням обходу санкцій Москвою.

Ракета Х-101: що варто про неї знати Це російська стратегічна крилата ракета класу "повітря – земля", що володіє технологією зниження радіолокаційної помітності. Уперше її застосувала Москва у 2015 році під вторгнення в Сирію. Від 24 лютого 2022 року російська армія використовує Х-101 у війні проти України, обстрілюючи, зокрема, цивільні об'єкти. Носіями ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Максимальна дальність польоту зброї становить до 5 500 кілометрів. Загальна вага – приблизно 2 400 кілограмів, а вага бойової частини – до 960 кілограмів.

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Додамо, що характерними рисами Х-101 є наявність реактивного двигуна в задній частині, а також двох коротких крил поблизу середини ракети. Зокрема, це допомогло міжнародним розслідувачам Bellingcat підтвердити, що саме цією ракетою Росія вдарила по "Охматдиту".