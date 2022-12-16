Эффективно и гарантированно уничтожают цели: как ракеты Hellfire поражают бронированную технику россиян

Ракеты Hellfire – настоящие легенды. С их помощью ВСУ активно уничтожают бронированную технику оккупантов на далеком расстоянии. Наше государство получило это оружие в рамках стратегического партнерства с США и союзниками.

К слову, именно этой ракетой в январе 2020-го США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, полностью уничтожив его бронированное авто. Этой ракете не страшны погодные условия, для нее практически не существует препятствий, а для наведения на цель она использует лазерную подсветку цели.

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Hellfire – чрезвычайно точное и смертельное оружие

Название Hellfire в буквальном переводе означает "адское пламя". Это действительно пожар, ведь ракета предназначена для уничтожения тяжелой бронированной техники. В зависимости от вида и потребностей Hellfire бывают:

с лазерной наводкой;

с активной лазерной радиолокационной наводкой.

Сам снаряд работает по принципу выстрел и забыл. То есть оператору можно даже не видеть цели. Достаточно выпустить ее в направлении, а потом подсветить лазером или даже соответствующим БпЛА. Ну а дальше ракета гарантированно попадет в цель. Hellfire – это чрезвычайно точное и смертельное оружие.

Пусковые платформы для ракет

Hellfire можно установить на вертолет, самолет, корабли и даже на беспилотники. Однако в Украине количество пусковых платформ достаточно ограничено. Сегодня ВСУ имеют техническую возможность устанавливать такие системы на бронированные катера или запускать Hellfire из специальных пусковых наземных установок. Однако в этом случае дальность пуска – 11 километров.



Наземная пусковая платформа / Скриншот с видео

Это нормально. Дальность использования при наземном запуске всегда уменьшается. Однако и 11 км – это довольно хороший показатель для оружия, которое кладет на лопатки тяжелую бронированную технику. Тем более что танки на такую дистанцию не работают. Они даже не успеют сориентироваться, как за ними прилетит высокоточный и невероятно смертельный снаряд.

Тактико-технические характеристики

Теперь что касается тактико-технических характеристик этого оружия:

Масса – 46 килограммов.

Длина – 1,6 метра.

Диаметр – 18 миллиметров.

Дальность использования – 11 километров.

Скорость – 1235 км/ч.



ТТХ Hellfire / Скриншот с видео

Дальность поражения, способы наведения и мощность, как и остальные ТТХ зависят от того, какую именно боеголовку имеет ракета. В зависимости от потребностей и целей она может быть тандемной, бронебойной, а также есть варианты и более мощной оснастки. Некоторые Hellfire могут разрушать мосты, укрепленные позиции или даже бункеры.

К слову, изготовлением таких ракет занимаются сразу в двух компаниях: Martin Marietta и Boeing Company. Мощность, технологичность и цифровая начинка этого оружия превратили его в одну из лучших ракет, представленных на рынке в этом классе.

Hellfire против движущихся мишеней

Что интересно, Hellfire создавали как оружие, предназначенное на все случаи жизни. Она может поражать технику с усиленной защитой. А это не только танки. А еще и самолеты, вертолеты, корабли и т.д. Именно поэтому этой ракетой пользуются 16 стран и США. И при этом далеко не каждый союзник может получить себе такие системы.



Hellfire против танка / Скриншот с видео

Благодаря функции донаведения на цель, Hellfire может преследовать и поражать даже движущиеся мишени. А вот с маневренными объектами все сложнее. Здесь точность уже зависит от того, как точно и эффективно будет работать лазерное целеуказание. Можно сказать, что это оружие может выполнять немалый спектр задач и поражать немаленький список целей.

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Hellfire не только для обороны, но и для контрнаступления

Разработанная американцами в 80-х годах ракета является эффективным и сверхмощным вооружением даже сегодня. В зависимости от модификации один такой снаряд может стоить от 58 тысяч до 100 тысяч долларов. После операции Буря пустыни в 1991 году в США начали думать, как усовершенствовать это оружие и занялись разработкой разных модификаций.



Ракета Hellfire / Скриншот с видео

Простота конструкции позволяет оснащать Hellfire даже американские броневики Хамви. Они инсталлируются на специальной поворотной платформе, которая может выпустить две ракеты сразу с возможностью дозарядить еще 6 снарядов. Hellfire очень технологичное оружие, которое может выполнять самые разные задачи на поле боя. А возможность адаптации и улучшений делает эту ракету смертельным инструментом в умелых руках.

Безусловно такие системы – это мощное усиление для наших военных. Такие системы пригодятся не только в обороне, но и во время контрнаступательных действий. Ведь Hellfire просто создан для того, чтобы максимально точно, эффективно и гарантированно уничтожать цели на поле боя в любом противостоянии.

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