Сверхскорая смерть: как и когда ракеты Hydra 70 помогут Украине уничтожать оккупантов

США 3 мая объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Среди прочего в пакет помощи от Штатов вошли ракеты Hydra 70.

Hydra 70 – это легкая неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм, разработанная в Соединенных Штатах Америки. Более подробно о ракете читайте дальше в материале 24 Канала.

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Почему США передают Украине ракеты Hydra 70

После того, как США объявили о новом пакете военной помощи, украинский сайт "Милитарный" предположил, что ракеты Hydra 70, вероятно, заменят советские 80-мм неуправляемые ракеты С-8, которые применяет украинская армейская авиация, в основном штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и Ми-24.

Как указывает издание, запасы этого вооружения в украинской армии почти исчерпаны и периодически пополняются аналогами болгарского и иранского производства.

Украинский военный портал Defence Express уточняет, что ракеты Hydra-70 специфичны своим "нестандартным" калибром 70 мм, когда у С-8 калибр 80 мм. Поэтому, как отмечают эксперты, потребуется соответствующая адаптация самолетов и вертолетов Воздушных Сил ВСУ.

Что известно о ракете Hydra 70 и ее характеристиках

Ракета Hydra 70 была разработана в 1940-х годах и до сих пор является популярным оружием в армии США и других стран, использующих американское оружие.

Ракета имеет меньший калибр и меньший вес, что позволяет более эффективно использовать ее в воздушных боях и против наземных целей.

Hydra 70 может быть установлена на вертолеты, самолеты, а также использоваться из специальных пусковых установок на земле. Она может быть снабжена разными боевыми нагрузками, включая боевые головки со шрапнельным и кумулятивным эффектом, а также с огнеметным и дымовым эффектом.



Американский вертолет стреляет ракетой Hydra 70 / Фото US Army

Эффективная дальность Hydra 70 – от 500 до 8000 метров в зависимости от боеголовки и пусковой платформы, а максимальная дальность при оптимальных условиях – 10 500 метров.

В Defence Express подчеркнули, что для ракет С-8, используемых Украиной, в зависимости от модификации показатель дальности колеблется на уровне 2 – 4 километров. Поэтому передача Hydra 70 может в чем-то улучшить функционал армейской авиации ВСУ, особенно во время ожидаемого контрнаступления.

Какие цели может уничтожать ракета Hydra 70

Ракета Hydra 70 может быть использована для уничтожения различных целей, в частности:

танков и другой техники, в частности, колон вражеских автомобилей, транспортных средств, топливных баков и т.п.;

уничтожение противника на позициях пехоты, в частности, бункеров, траншей, земляных валов и т.п.;

в связи с малым калибром и весом ракета Hydra 70 может быть использована для поражения целей на наводненных территориях, таких как плавучие объекты, шлюзы и другие повышенные цели;

Hydra 70 может использоваться для поражения враждебных воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и беспилотники.

В целом ракета Hydra 70 может быть использована для поражения различных типов целей, находящихся на земле, в воздухе или на воде.

Что известно о боевой части Hydra 70

Боевая часть ракеты Hydra 70 варьируется в зависимости от ее типа и назначения. Обычно боевая часть состоит из заряда взрывчатого вещества, срабатывающего при ударе по цели.

Для уничтожения пехоты и лёгкой бронетехники могут использоваться боевые головки со шрапнельным эффектом. Эти боевые головки содержат небольшие шарики или осколки, разлетающиеся по ширине площади поражения, нанося максимальный ущерб целям на расстоянии до 50 метров от места взрыва.

Неуправляемые авиационные ракеты Hydra 70 / Фото US Army

Для уничтожения бронетехники и укрепленных целей используются кумулятивные боевые головки. Кумулятивный эффект позволяет боевой головке пройти через броню и вызвать взрыв внутри техники.

Также есть боевые головки с огнеметным эффектом, которые используются для создания огненной стены или зажигания топлива. Боевая часть ракеты Hydra 70 может быть выбрана в зависимости от конкретного применения и задачи, которая должна быть выполнена.

Возможно ли сбить ракету Hydra 70

Теоретически ракету Hydra 70 можно сбить с соответствующим вооружением и технологиями. Однако, в зависимости от ситуации и условий боя, сбивание ракеты может оказаться сложной задачей.

Для сбития ракеты Hydra 70 могут быть использованы различные средства, в частности:

Противовоздушные ракетные системы: эти системы обладают радарным и оптическим наблюдением, что позволяет выявлять инфракрасные линии полета ракет. Они могут быть оснащены самонаводящимися на цель ракетами и предназначены для ее уничтожения.

Автоматические пушки и пулеметы: эти средства могут быть использованы для защиты против ракет, подлетающих к позициям с высокой скоростью. Они могут быть оснащены системами дистанционного управления огнем, позволяющими точно наводить оружие на цель.

Электронные средства борьбы: эти средства предназначены для обнаружения, идентификации и препятствования работе электронных систем ракеты. Они могут быть использованы для понижения точности и эффективности ракет.

Сбивание ракеты Hydra 70 зависит от многих факторов, таких как расстояние до цели, скорость полета ракеты, эффективность противоракетных средств и даже погоды. Поэтому в боевых условиях успешность сбивания ракеты может оказаться незначительной.

Сколько времени Hydra 70 нужно, чтобы поразить цель

Обычно ракета Hydra 70 имеет скорость полета около 610 метров в секунду. Ввиду этого ракета может долететь до цели на расстояние 8 километров за около 13 секунд. Цель на расстоянии в 4 километра может быть поражена за 7 секунд.

Но стоит отметить, что время, необходимое ракете Hydra 70 для поражения цели, зависит не только от скорости ракеты, но и траектории полета и типа используемой системы наведения.

Макет Hydra 70-х годов в пусковой установке M261 / Фото wikipedia.org

Чтобы точно определить время, необходимое для впечатления цели, необходимо учитывать и другие факторы. В частности, имеет значение размер и тип цели, наличие защитных систем и другие факторы.

Точность ракеты Hydra 70 зависит от различных факторов, таких как расстояние до цели, скорость полета ракеты, условия ветра и другие факторы.

По данным американского военного издания National Defense Magazine, точность ракеты Hydra 70 составляет около 10 метров на расстоянии 3 километров до цели. Это делает его достаточно эффективным против различных целей на средней и близкой дистанции.

Hydra 70 или С-8: какая ракета лучше

Если Hydra 70 призвана заменить ракету С-8, используемую Украиной, то целесообразно сравнить их. Ракеты Hydra 70 и С-8 имеют разные калибры, отражающие их разную мощность и возможности.

Ракеты Hydra 70 предназначены для небольших и средних целей, таких как пехота, легкие бронированные транспортные средства и средства связи, тогда как ракеты С-8 предназначены для уничтожения более мощных и бронированных целей, таких как танки и бронированные грузовики.

Кроме того, ракеты Hydra 70 и С-8 имеют различные системы управления и наводки. Ракеты Hydra 70 обычно выпускаются без наводки и управления, но могут быть модернизированы с использованием системы APKWS, которая значительно повышает их точность и эффективность. Ракеты С-8 обычно имеют систему автоматической наводки, которая позволяет им более точно наводиться на цель.

Сколько стоит Hydra 70 и какие запасы этих ракет в мире

Следовательно, нельзя сказать, что одна из этих ракет лучше другой, поскольку они имеют разные назначения и задачи. Впрочем, эти ракеты предназначены для уничтожения целей на близких и средних расстояниях. Преимущество Hydra 70 заключается в дальности, а С-8 – в немного большей мощности.

Стоимость ракеты Hydra 70 может значительно варьироваться в зависимости от страны-производителя, количества заказанных ракет, а также от того, продаются ли они отдельно или как часть вооруженной системы.

К примеру, стоимость одной ракеты Hydra 70 от компании Lockheed Martin составляет около 1 000 долларов. В то же время стоимость ракет Hydra 70 от других производителей, таких как Aerojet Rocketdyne, может быть существенно выше или ниже.

Также важно учитывать, что стоимость ракеты Hydra 70 не включает стоимость вооруженной платформы, на которую она будет установлена, а также стоимость дополнительных систем, таких как система наведения APKWS.

Hydra-70 на вертолете UH-1Y Hue / Фото Корпус морской пехоты США

Следовательно, стоимость ракеты Hydra 70 может колебаться от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов в зависимости от конкретных условий продаж и поставок.

Точной информации о запасах ракет Hydra 70 нет в мире. Можно предположить, что запасы этой ракеты могут быть большими, поскольку она используется большим количеством стран и применяется в различных военных конфликтах.

Например, США, являющиеся одним из основных производителей и пользователей ракет Hydra 70, имеют значительные запасы этой ракеты, используемые в армейских операциях. Кроме того, другие страны, такие как Египет, Израиль, Турция и страны Персидского залива также используют эту ракету в своих военных силах.

Сколько ракет Hydra 70 можно одновременно установить на украинскую авиацию

Количество ракет Hydra 70, которые можно установить на самолет или вертолет, зависит от конкретной модификации самолета и его военного оборудования.

В случае ракет Hydra 70 количество, которое можно установить на один самолет Су-25, зависит от конкретной модификации ракеты и способа ее установки.

К примеру, вариант самолета Су-25К обычно может нести до 8 ракет Hydra 70 на двух подвесах под крыльями. Однако более точные данные по количеству ракет Hydra 70, которые могут быть установлены на самолет Су-25, могут отличаться в зависимости от модификации самолета и оружия, а также от требований и потребностей военных операций.

Идентична ситуация, если устанавливать ракеты на вертолеты Ми-8 и Ми-24. К примеру, Ми-8 обычно может быть оснащен системой подвески ракет типа B-8В20А, которая позволяет установить до 20 ракет Hydra 70 на четырех подвесах под крыльями.

Что касается Ми-24, то этот вертолет может быть оснащен более мощными оружейными системами, такими как подвески ракет типа B-8В20М или B-13L, которые позволяют устанавливать до 20 или 26 ракет Hydra 70 на шести или восьми подвесах под крыльями.