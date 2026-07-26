Безопасность или выгода: зачем Польше совместное с Украиной производство ракет Patriot

После того, как Трамп пообещал предоставить Украине лицензию на собственное производство ракет к системам ПВО Patriot, Польша высказала США предложение делать это совместно с нашим государством. Поляки тоже хотят получить лицензию, как и немцы. В этом отношении внутри ЕС есть конкуренция.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко, подчеркнув, что со стороны Польши в вопросе предоставления Украине лицензии есть определенная ревность и объяснил с чем это связано.

Лицензия к Patriot: какую цель преследует Варшава

Польша уже более 10 лет, еще до того, как Дональд Трамп впервые стал президентом Соединенных Штатов, боролась за то, чтобы быть главным союзником американцев в Центральной Европе. По словам военного аналитика, Варшава стремится получить статус стратегического партнера США.

Речь идет об идее Fort Trump, постоянном американском военном присутствии с базами, идеях производств, коопераций, инвестиций компаний США. Думаю, что поляков немного беспокоит, что сейчас десант оборонных компаний направляется в Украину, в частности, Raytheon на этой неделе и другие. Конечно, они хотят принять в этом участие,

– отметил Мусиенко.

Польша аргументирует необходимость совместно производить ракеты к системам Patriot тем, что это будет безопаснее и предлагает развернуть производство на своей территории . Военный аналитик отметил, что было бы целесообразно для минимизации рисков разместить мощности под землей.

Когда мы говорим о потребностях Украины, сначала надо думать именно о них. Думаю, мы будем готовы поставлять ракеты и Польше, но только тогда, когда собственные объемы производства будут давать нам эту возможность,

– озвучил Мусиенко.

Подытоживая, он добавил, что идея кооперации выглядит как возможность улучшить отношения с Украиной, но, конечно, Польша исходит из своих национальных интересов.

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